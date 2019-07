In attesa del sorteggio dei gironi, che andrà in scena al "Grimaldi Forum" di Montecarlo il prossimo 29 agosto, e delle prime partite europee delle nostre rappresentanti (Juventus, Napoli, Atalanta e Inter), la Champions League torna a far parlare di sé con gli accoppiamenti per il terzo turno dei preliminari che vede entrare nel tabellone, come teste di serie, anche alcune squadre già note al pubblico italiano e altre che fanno parte dell'élite delle grandi del calcio europeo. E' il caso di Ajax e Porto, ma anche di Psv Eindhoven, Dinamo Kiev, Paok e Basilea: tutte in campo per la gara d'andata il 6-7 agosto e per quella di ritorno fissato per il 13 agosto.

Ajax e Porto in campo

Nel sorteggio che si è svolto nelle scorse ore a Nyon, i campioni d'Olanda dell'Ajax (che nella scorsa edizione eliminarono clamorosamente la Juventus, uscendo solo in semifinale) sono stati abbinati al Paok, mentre il Porto di Sergio Conceiçao affronterà i russi del Krasnodar. Una fra Psv e Basilea affronterà gli austriaci del Lask, mentre L'Apoel Nicosia di Paolo Tramezzani se la vedrà con il Sutjeska. Sorteggio difficile infine per la Dinamo Kiev, che affronterà il Brugge. Come da regolamento, le squadre che usciranno vittoriose dal doppio confronto accederanno alla fase a gironi della Champions League, mentre le squadre perdenti finiranno nel tabellone della prossima Europa League.

Le sfide del terzo turno di qualificazione di Champions League

Cluj/Maccabi Tel Aviv-Celtic/Nomme Kalju

Sutjeska/APOEL-Dundalk/Qarabag

PAOK-Ajax

Saburtalo/GNK Dinamo-Ferencvaros/Valletta

Stella Rossa/HJK Helsinki-The New Saints/Copenaghen

Maribor/AIK-Bate Borisov/Rosenborg

Istanbul Başakşehir-Viktoria Plzen/Olympiacos

Krasnodar-Porto

Club Brugge-Dinamo Kiev

PSV Eindhoven/Basilea-Lask