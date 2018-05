Roma e la Roma crocevia nella corsa scudetto e Champions. Alle battute conclusive la prima, all'ultima curva la seconda: alla Juventus manca solo l'avallo della matematica che al momento – considerata la differenza reti – le impedisce di far scattare già i festeggiamenti; quanto al podio per la Coppa, tra giallorossi, Lazio e Inter una è di troppo e resterà fuori dalla massima competizione continentale per club. Chi sta messa peggio? Per adesso è la formazione di Spalletti che, quinta in classifica (69), è staccata di 2 punti dalla squadra di Inzaghi (71) e all'ultima giornata renderà visita ai biancocelesti nella sfida dell'Olimpico.

Un punto. Alla Roma (73 punti, 3° posto) basta un pareggio nelle ultime due giornate (Juventus in casa e Sassuolo in trasferta) per avere la certezza di accedere al sorteggio della fase a gironi della Champions, trofeo che l'ha vista protagonista in semifinale contro il Liverpool sfiorando una storica qualificazione. Anzi, potrebbe anche essere sufficiente perdere all'Olimpico con la Juventus ma solo se l'Inter perde in casa con il Sassuolo.

Perché a quota 74 la squadra di Eusebio Di Francesco è qualificata? Per superare i capitolini l'Inter – ora quinta a 69 – dovrebbe vincere entrambe le partite (Sassuolo in casa e Lazio fuori casa) e chiuderebbe terza anche in caso di arrivo a pari punti per il vantaggio acquisito negli scontri diretti (Roma-Inter 1-3 e Inter-Roma 1-1).

Il calendario: 37ª giornata Roma-Juventus, Crotone-Lazio, Inter-Sassuolo; 38ª giornata Sassuolo-Roma, Lazio-Inter

Chi rischia di più per la classifica avulsa? E' la Lazio la squadra maggiormente in bilico a causa del bilancio degli scontri diretti. Se i due club della Capitale dovessero terminare il torneo a pari punti ad andare in Champions sarebbero i giallorossi (Roma-Lazio 2-0, Lazio-Roma 0-0). Quanto all'Inter e alla Lazio, considerato lo 0-0 di San Siro, tutto dipenderà da come andrà all'Olimpico e dall'esito della 37sima giornata (Crotone-Lazio, Inter-Sassuolo).