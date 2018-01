L'ultimo stato di agitazione, che ha portato i giornalisti e telecronisti Rai ad incrociare le braccia in occasione del derby di Torino di Coppa Italia, deve aver lasciato il segno. Dopo la beffa per aver perso i Mondiali di calcio, la Rai è infatti vicina a trovare un accordo con Sky per la "sublicenza" di alcune partite della prossima edizione della Champions League. La speranza dei vertici della tv di stato è quella di ottenere una gara del massimo torneo continentale in chiaro.

Un obiettivo che non sembra irraggiungibile, poiché permetterebbe al colosso di Murdoch di cedere qualche match e rientrare economicamente del pesante investimento fatto per il prossimo triennio di Champions: più di 200 milioni di euro a stagione. In attesa dell'imminente gara per i diritti del prossimo campionato, la corsa della Rai all'Europa rimane dunque la notizia del giorno.

In folle verso il Gran Premio.

Se dal punto di vista calcistico la Rai sta cercando di rispondere all'offensiva dei suoi diretti concorrenti, non si può dire altrimenti per quanto concerne la Formula Uno. Ad usufruire dei diritti nella scorsa stagione, che appartengono alla compagnia americana Liberty Media, è stata Sky che ha trasmesso tutti i 20 GP (11 in esclusiva), lasciando alla Rai solo 9 in diretta e 11 in differita. I vertici di viale Mazzini, però, non sembrano più così interessati al mondo delle quattro ruote e avrebbero inviato un'offerta soltanto per il GP d’Italia.

Una decisione che potrebbe scatenare ulteriori scosse sismiche all'interno del comitato di redazione, visto che gli ascolti della Formula Uno sono in netta crescita. Se non si troverà un accordo almeno per Monza, la Rai potrebbe così rimanere ai box e non accendere neanche il motore. In questo caso ne beneficerebbe Sky che avrebbe l’esclusiva totale a pagamento e girerebbe 4 gran premi in chiaro alla "sorellina" Tv8.