A sei anni di distanza dall'ultima apparizione, l'Inter torna ad ascoltare vicino la musichetta della Champions League. Acciuffato in extremis nella sfida decisiva con la Lazio l'ultimo posto per la prossima edizione, la società milanese dovrà ora cercare di rinforzarsi nel prossimo mercato per evitare di arrivare al calcio d'inizio della prossima stagione con una squadra non ancora pronta per i duri impegni continentali.

A causa del ranking, il prossimo girone di Champions League non sarà infatti una passeggiata per Icardi e compagni. Il rischio di essere inserita in un girone di ferro è infatti reale e dipende dai risultati dei nerazzurri nelle coppe nell'ultimo quinquennio: un'eliminazione in Europa League nei ottavi (2014/15) e un'altra arrivata invece nei gruppi iniziali. Questo trend negativo ha così fatto slittare la beneamata in quarta fascia: a stretto contatto con alcune grandi del calcio europeo.

La paura del sorteggio

Il prossimo 30 agosto, nel lussuoso salotto di Montecarlo, l'Inter conoscerà dunque le squadre che comporranno il suo raggruppamento di Champions. Come già detto, la percentuale di essere accoppiata con big del calcio europeo è davvero molto alta. La peggiore delle ipotesi vede l'undici di Spalletti inserito in un gruppo composto da Bayern Monaco, Real Madrid e Tottenham (a patto che il Liverpool vinca la finale). Dal sorteggio in terra monegasca, potrebbe inoltre capitare un girone con Psg, Porto e Salisburgo. Il più accessibile è infine quello con Lokomotiv, Basilea e Ludogorets.

Queste le quattro fasce

Teste di Serie: Atl. Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Bayern (GER), Juventus (ITA), Lokomotiv Moscow (RUS), Manchester City (ENG), PSG (FRA), Real Madrid (ESP) o Liverpool (ENG)

Seconda fascia: Real Madrid (ESP) (se perde la finale di CL), Bor. Dortmund (GER), Porto (POR), Manchester United (ENG), Shakhtar. Donetsk (UKR), Benfica (POR) [3° turno prel. Piazzate], Napoli (ITA), Basilea (SUI) [2° turno prel. Piazzate]

Seconda/terza fascia: Tottenham Hotspur (ENG) (se il Real Madrid vince la finale di CL) / Roma (ITA), Liverpool (ENG) (se perde la finale di CL)

Potenziale terza fascia: Schalke (GER), Dynamo Kyiv (UKR) [3° turno prel. Piazzate], Ol. Lyonnais (FRA), Monaco (FRA), Salisburgo (AUT) [3° turno prel. Campioni], Ajax (NED) [2° turno prel. Piazzate], CSKA Moscow (RUS), Valencia (ESP)

Probabile quarta fascia: Viktoria Plzen (CZE), Club Brugge (BEL), Galatasaray (TUR)?, Hoffenheim (GER), Inter (ITA)