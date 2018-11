Una vera e propria ‘guida' online pubblicata sull'account spagnolo Twitter dell'Inter come accoglienza speciale per i tifosi catalani che stanno arrivando a Milano per assistere al big match di Champions League in programma stasera a San Siro. Con tanto di scherzo finale, perché la società nerazzurra ha voluto ‘chiudere' il post con un colpo a sorpresa, trasformando nella traduzione spagnolo-italiano Messi con Icardi.

Un auspicio, ma anche una speranza che si trasformi in certezza nei prossimi 90 minuti dove Maurito sarà regolarmente al suo posto, in campo, a trascinare l'attacco nerazzurro mentre la Pulga probabilmente resterà in tribuna o al massimo in panchina a sostenere con lo sguardo i compagni.

La guida spagnolo-italiano

Fatto sta che l'Inter ha già vinto la sfida ‘online' per manifesta superiorità ironica. La società nerazzurra ha voluto omaggiare i tantissimi tifosi del Barça pubblicando alcune frasi di utilizzo comune, traducendole in italiano. Dal "posso avere una birra media" a "che gol bellissimo", fino a "i migliori tifosi in assoluto" o al classico "Ciao, tutto bene?".

La provocazione Messi-Icardi

Fin qui nulla di particolare, anzi. Un aiuto di certo gradito agli spagnoli per sentirsi un po' meno lontani da casa e in terra straniera. Poi, però, nell'ultima frase, il botto che non ti aspetti: "Messi es el mejor del mundo" si trasforma in un provocatorio "Icardi è il migliore al mondo". Sorrisi, ironia, un po' cabala per esorcizzare il pericolo Barcellona. Se basterà lo dirà il campo nei prossimi 90 minuti di gioco.

Una gara da record

Intanto, a San Siro si è registrato il tutto esaurito e non solo. Allo stadio i tifosi nerazzurri ci saranno e in massa occupando ogni posto disponibile. Inter-Barcellona – che nell'immaginario interista richiama fortemente le gesta eroiche dei gladiatori del Triplete 2010, è già una partita da record: un incasso enorme, il più alto di sempre per una squadra italiana in Champions League. Comunque vada in campo, fuori è già 2-0 per l'Inter.