Come definire l'addio al Monaco di Thierry Henry? Uno shock. Cesc Fabregas non usa troppi giri di parole per raccontare la reazione di fronte alla scelta del suo nuovo club di dare il benservito all'allenatore francese. Il centrocampista spagnolo infatti ha rivelato di aver deciso di lasciare il Chelsea per trasferirsi nel Principato in questa sessione di calciomercato, soprattutto per la presenza in panchina del suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Arsenal e del Barcellona

Cesc Fabregas al Monaco per Thierry Henry

Tre settimane fa, ovvero nella fase iniziale della sessione di calciomercato invernale, Cesc Fabregas ha deciso di lasciare il Chelsea per approdare al Monaco. Una sfida particolare per il centrocampista, scelto come rinforzo della squadra biancorossa protagonista di una stagione disastrosa dopo gli ottimi risultati del recente passato. Nel sì di Fabregas al Monaco ha giocato un peso importante, la presenza sulla panchina del suo nuovo club di Thierry Henry, suo ex compagno in campo con la maglia di Arsenal e Barcellona.

La reazione di Fabregas per l'addio a sorpresa di Henry

Come ha reagito dunque Cesc Fabregas alla notizia della sospensione di Thierry Henry da allenatore del Monaco? Queste le dichiarazioni del centrocampista: "Non posso mentire, una delle principali ragioni che mi ha spinto a venire qui è stata la chiamata di Thierry, lui mi conosce molto bene e voleva che guidassi come leader la sua squadra, giocando sempre – riporta Sky Sport- ho giocato solamente due partite con Henry in panchina, quindi, come potete immaginare, quando mi è arrivata la notizia sono rimasto sotto shock per alcune ore, anzi per alcuni giorni. Tutto quello che posso dire è che lavoro per il Monaco, gioco per il Monaco. Ho preso questa decisione e darò tutto".

Fabregas e le polemiche su Henry

Cesc Fabregas a proposito di Henry è andato controcorrente rispetto a quanto dichiarato da altri compagni. Diversi giocatori del Monaco infatti hanno puntato il dito contro il francese per il suo comportamento, spesso considerato irriguardoso. Fabregas comunque non vuole alimentare ulteriori polemiche e dimostra di avere fiducia nelle potenzialità da allenatore dell'ex bomber: "Il calcio non aspetta nessuno. Forse non era il momento giusto, o non ha avuto il tempo necessario per mettere in atto le sue idee. Ma vedrete, diventerà un grande allenatore"