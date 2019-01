Colpo di scena in casa Monaco. Il club del Principato con una nota ufficiale divulgata anche sui propri canali social ha deciso di sospendere Thierry Henry. L'ex attaccante arrivato sulla panchina dei biancorossi per sostituire l'esonerato Jardim non è riuscito a risollevare le sorti della squadra. Ecco allora che il Monaco, ha sospeso la grande gloria francese, una decisione che sembra il preludio all'esonero. Le indiscrezioni della stampa aprono ad un possibile ritorno di Jardim.

Monaco, sospeso l'allenatore Thierry Henry

Thierry Henry è stato sospeso dalla guida tecnica del Monaco. Il club del Principato ha divulgato una brevissima nota per fare il punto sulla situazione dell'allenatore: "AS Monaco annuncia che ha deciso di sospendere i suoi compiti come allenatore della prima squadra Thierry Henry da oggi e in attesa di una decisione finale. Franck Passi allenerà la squadra nel fine settimana".

Perché Therry Henry è stato sospeso e cosa significa. Il tecnico sarà esonerato dal Monaco

Perché Thierry Henry è stato sospeso? La decisione del Monaco è inusuale per il calcio italiano ma conferma la volontà di prendersi alcune ore di riflessione per valutare la possibilità, sempre più concreta, di un esonero del tecnico. Quest'ultimo dal momento del suo arrivo ha raccolto solamente 15 punti in 21 gare. Troppo poco per una squadra che si è ritrovata sorprendentemente a lottare per non retrocedere dopo le ottime stagioni del passato. Gli ultimi pesanti ko tra campionato e coppa contro Strasburgo e Metz hanno complicato la posizione dell'ex bomber francese, che ora a quanto pare ha un futuro segnato al Monaco. Sempre più concreta la possibilità di un ritorno di Jardim, una situazione che impedirebbe al Monaco di ingaggiare il terzo tecnico stagionale.