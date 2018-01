La sessione invernale di calciomercato del 2018 verrà ricordata anche per aver registrato il trasferimento più caro di sempre per un calciatore turco: l'Everton ha acquistato Cenk Tosun dal Besiktas pagandolo 27 milioni di sterline, circa 30,5 milioni di euro.

È arrivato ieri l'annuncio da parte del club di Liverpool: il turco ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo in cui percepirà quattro milioni di euro a stagione. Tosun ha indossato per la prima volta la casacca del club di Merseyside durante la presentazione.

Tosun: Sono emozionato e non vedo l'ora di iniziare.

"Sono emozionato e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura in un club con una grande storia e presentarmi ai tifosi". Sono queste le parole con cui si è presentato il centravanti turco di 26 anni. Tosun ha segnato 4 goal nel girone di Champions League che hanno garantito il primo posto nel gruppo al Besiktas. Per il club di Istanbul, che lo aveva preso a parametro zero dal Gaziantepspor nel 2014, l'ex attaccante ha segnato 64 reti in 142 partite. Una buona media.

Everton ko in FA Cup: Liverpool avanti grazie a van Dijk.

Una rete di Virgil van Dijk, il difensore più costoso della storia del calcio, ha permesso a Klopp di primeggiare nel derby del Merseyside: il Liverpool ha battuto l'Everton nel derby di FA Cup con una rete dell'olandese a pochi minuti dal termine. I Toffees avevano trovato il punto del pari grazie a Sigurdsonn dopo il vantaggio Reds con Milner ma nel finale è arrivata la beffa per gli uomini di Allardyce.