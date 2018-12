Dalle parole bisogna passare ai fatti. Dopo i cori razzisti nei confronti di Koulibaly, e in attesa del segnale forte promesso dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, il calcio italiano deve trovare subito risposte adeguate alla triste serata di San Siro. Un messaggio forte potrebbe così arrivare dall'Inter e da Mauro Icardi. Nelle scorse ore il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha infatti lanciato un'idea suggestiva: "A me piacerebbe che a Empoli la fascia da capitano la portasse Asamoah". Una proposta suggestiva, che pare sia stata subito presa in considerazione dallo staff dell'attaccante argentino.

"La fascia ad Asamoah? Mauro direbbe di sì e sarebbe contento di lasciargliela – ha confermato Wanda Nara a Tiki Taka – Ho parlato con lui quando è tornato dall’allenamento e mi ha detto che era colpito, non si è potuto godere questa vittoria per il sapore amaro di questo episodio. Lo ha vissuto e lo ha toccato in prima persona. Mauro ha cercato di tranquillizzare Koulibaly, gli ha detto di rilassarsi perché rischiava più giornate di squalifica".

Il paragone con l'Argentina

"Usiamo il Var per rivedere le azioni, possibile che non ci sia una telecamera per individuare queste persone? – si è poi chiesta la moglie e agente di Icardi – Lo stadio era pieno di bambini. Io ho 2-3 amici che vanno in curva e il sogno di mio figlio Valentino è andare in curva a vedere la partita. Noi adulti educhiamo i bambini e queste sono cattiverie di noi adulti perché i bambini non sono così. Si parla del tifoso in generale, ma in realtà è stato solo un gruppo".

"In Argentina è diverso, non c’è solo razzismo, c’è proprio cattiveria – ha concluso Wanda Nara – Secondo me va trattata la cattiveria in generale, con l’educazione. I tifosi, l’Inter e la società stanno pagando per colpa soltanto di un gruppo. Sono triste perché è stata rovinata una partita incredibile fatta dall’Inter e un’altra partita incredibile di Mauro e a casa mia non ne abbiamo neanche parlato della partita. Il tiro di Icardi sul calcio d’inizio? Idea sua, non me sono accorta. Mi sono girata e ho chiesto: ma chi ha calciato?".