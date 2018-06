Carles Puyol è uno dei tanti grandi ex calciatori che in questo momento si trova in Russia, dove si divide tra il ruolo di testimonial e in quello di commentatore tecnico per varie televisioni. Sono in tanti i big che collaborano con le televisioni di tutto il mondo. Ancelotti per esempio lavora per quella messicana, mentre Zola lo ha fatto per quella sudafricana. L’ex difensore del Barcellona mercoledì scorso è stato invitato dalla televisione iraniana per commentare in diretta il match tra Iran e Spagna. Ma Puyol non è entrato in studio e non è andato in onda per via dei suoi capelli che troppo lunghi.

Perché Carles Puyol è stato censurato dalla tv iraniana. La tv di Stato dell’Iran aveva invitato il difensore campione del mondo nel 2010 nei suoi studi per commentare il match tra la squadra guidata da Hierro e quella di Queiroz. Il giocatore si è presentato negli studi, ma all’ultimo minuto è stato lasciato fuori, di fatto è stato sbattuto in panchina. Lo spagnolo ha detto: “Non mi hanno voluto per colpa dei capelli troppo lunghi”. L’ex difensore, che con il Barcellona ha vinto tutto e più volte, è famoso anche grazie alla sua folta capigliatura che non ha mai cambiato negli ultimi vent’anni.

La vicenda sta spopolando su media e sui quotidiani online di Teheran, che confermano la versione di Puyol e riferiscono che l’ex nazionale spagnolo era stato inviato alla seguitissima trasmissione sportiva condotta dal giornalista iraniano Adel Ferdosipour che, in segno di protesta contro la decisione dei dirigenti televisivi, ha lasciato per qualche minuto il suo programma. Il divieto imposto a Puyol ha scatenato una vagonata di critiche non solo da parte dell’opinione pubblica iraniana.

L’Iran ha perso 1-0 contro la Spagna, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo B. I persiani hanno fatto una bella figura, sono stati poco fortunati, hanno anche segnato un gol, che però è stato annullato. Adesso l’Iran è chiamato a un’impresa per superare il turno. Solo la vittoria sul Portogallo può dare il passaggio del turno al Team Melli.