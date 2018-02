Quando Sarri parla di calendario ad Allegri viene l'orticaria. Il tecnico della Juventus dà un occhio al proprio e sbotta: in meno di un mese – a partire dalla gara di Coppa Italia contro l'Atalanta – i bianconeri dovranno giocare 6 partite in 18 giorni, con una sequenza di match che a marzo sarà serrata e toglierà il fiato. Il rinvio della partita di domenica scorsa da un lato ha permesso alla squadra di riposare qualche giorno in più in previsione della Champions (7 marzo, ritorno degli ottavi di finale a Wembley col Tottenham), dall'altro ha ingolfato l'agenda degli eventi. Del resto, basta dare un'occhiata alla scansione temporale per tracciare i contorni del tour de force alimentato anche dal recupero di campionato incastrato il prossimo 14 marzo.

Il calendario da tour de force della Juve.

1. 28/2 – Coppa Italia – Atalanta

2. 3/3 – Campionato – Lazio

3. 7/3 – Champions – Tottenham

4. 11/3 – Campionato – Udinese

5. 14/3 – Campionato – Atalanta

6. 17/3 – Campionato – Spal

E il Napoli? Già eliminato dalle coppe, potrà invece accendere i riflettori solo sul campionato affrontando in serie Roma, Inter e Genoa. E' a che per questa ragione che Allegri, quando ascolta il collega azzurro che si lamenta, ha un moto di stizza e dinanzi alla telecamera – a quanti gli fanno notare che i partenopei giocano un calcio più bello a vedersi – ammette: "Noi siamo dentro a tutte e 3 le competizioni e bisogna cercare di portarle fino in fondo, al Napoli invece è rimasto soltanto il campionato e quindi sarà sicuramente un po’ ossessionato da questa cosa". Non è la prima volta che il tecnico della ‘vecchia signora' marca le differenze con gli avversari e poi affonda il colpo. L'ultima è capitata poche settimane fa.