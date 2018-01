Mentre la squadra continua nella lotta per il secondo posto in campionato (nel "Monday Night" della 23esima giornata di Premier League ha sotterrato di gol lo Stoke City), la dirigenza è alle prese con un'altra difficile partita che non si gioca però sul manto erboso dell'Old Trafford. In casa United sono giorni febbrili. La battaglia mediatica tra Mourinho e Conte e le presunte trattative per l'acquisto di nuovi campioni, stanno infatti tenendo banco in quel di Manchester.

L'ultima notizia di mercato è relativa ad Alexis Sanchez: oggetto del desiderio dei Red Devils, ma anche di City, Liverpool e Chelsea. Come ha dichiarato anche lo stesso Wenger, il cileno ha ormai un piede fuori dall'Arsenal e sta solo aspettando di capire quale sarà la sua prossima destinazione alla scadenza del contratto con il club londinese nella prossima estate.

Due indizi fanno una prova.

La partenza dell'ex attaccante di Udinese e Barcellona, potrebbe però avvenire già nei prossimi giorni. Secondo i tabloid britannici, lo United sarebbe in pole position per la corsa al nazionale cileno grazie all'inserimento nell'operazione di Henrikh Mkhitaryan: giocatore rimasto in tribuna, in occasione del match con lo Stoke, proprio perché coinvolto nella trattativa di mercato. A confermare l'imminente passaggio di Sanchez alla corte di Mourinho, è arrivato anche il post su Snapchat di Romelu Lukaku.

L'attaccante belga ha infatti pubblicato una foto con tre emoticon inequivocabili: la bandiera del Cile, una freccia e un diavolo rosso. L'accordo tra United e Alexis Sanchez pare dunque già trovato. Se all'Arsenal dovrebbero andare 35 milioni di euro (dai quali bisognerà però togliere il valore del cartellino di Mkhitaryan), al giocatore la dirigenza di Manchester darà invece un ingaggio di 9 milioni netti a stagione.