Dopo i tre pareggi consecutivi e la vittoria in casa dell'Everton, il Manchester United prova a dare continuità al suo percorso in Premier League e batte per 3 a 0 lo Stoke City e riduce, si fa per dire, il distacco dal Manchester City a 12 punti. I Red Devils sabato andranno a giocare in casa del Burnley prima del big match con il Tottenham di fine mese.

Non è stata una partita brillantissima quella vista all'Old Trafford ma per gli uomini di Josè Mourinho contavano i 3 punti e sono arrivati grazie alla concretezza avuta nel primo tempo, chiuso con due reti di vantaggio. La ripresa ha visto i Red Devils effettuare una buona gestione e con Lukaku è arrivato anche il terzo goal. Buone le prove di Pogba, Mata e Martial.

Valencia-Martial: lo United va.

Dopo un buon inizio di gara, al 9′ il Manchester United è passato in vantaggio grazie ad una splendido goal di Antonio Valencia che ha ricevuto palla sullo spigolo dell'area, si è accentrato e ha lasciato partire un bel tiro di sinistro che si è insaccato sotto l'incrocio opposto della porta di Butland. Lo Stoke ha provato a reagire subito con Shaqiri e Choupo-Moting ma le conclusioni non mettono paura a De Gea.

Poco prima dell'intervallo è arrivato il raddoppio dei Red Devils grazie al tiro dal limite di Anthony Martial che ha approfittato dell'appoggio di Paul Pogba e ha trafitto Butland per la seconda volta. Ottava rete del francese in Premier, quarta su assistenza del connazionale ex Juventus. Molto bene, in questa occasione, anche Romelu Lukaku che ha difeso il pallone ed è riuscito a servire i suoi compagni ai 16 metri. La squadra di Paul Lambert non ha posato le armi e prima del duplice fischio ha provato ad impensierire De Gea con Shaqiri ma il portiere spagnolo non si è fatto sorprendere dalla conclusione dell'esterno dei Potters.

Lukaku chiude la gara: 3-0.

Nel secondo tempo la squadra di José Mourinho è partita bene, occupando bene il campo e non lasciando spazi allo Stoke. Si mettono in mostra soprattutto Paul Pogba e Luke Shaw che riescono ad essere importanti in entrambe le fasi di gioco. Al minuto 72 è arrivato il tris per il Manchester United con Romelu Lukaku che ha controllato bene il pallone e ha battuto Butland sul primo palo riuscendo a difendere la palla dai difensori dei Potters. Si tratta dell'undicesimo goal in Premier per il numero 9, il 17 centro stagionale. In occasione della rete dello United l'attaccante belga si è aggiustato il pallone con il braccio su passaggio di Martial ma l'arbitro Taylor non ha segnalato nulla. Nel finale è successo poco o nulla e il Manchester United si è ripreso così la seconda piazza grazie al pareggio del Chelsea contro il Leicester.

Il migliore: Paul Pogba.

È l'uomo più in palla dello United: Paul Pogba è quel calciatore che tutti vorremmo vedere per lucidità nelle scelte e per la concretezza mostrata questa sera sul terreno di gioco dell'Old Trafford. 92% dei passaggi riusciti, su 9 giocate lunghe ne porta a termine 8 e su 4 dribbling tentati 3 vanno a buon fine: i numeri non sono tutto ma danno la cifra della gara di spessore che ha giocato il centrocampista francese. Se dovesse continuare ad esprimersi con questa continuità, Pogba, visto in ottime condizioni già a Goodison Park, potrebbe essere l'uomo in più per i Red Devils in questa seconda parte di stagione.