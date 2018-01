Antonio Conte non riesce più a vincere: sono 4 i pareggi di fila del Chelsea in altrettante gare e i Blues frenano in Premier League. L'ultimo è arrivato con il Leicester, con uno 0-0 in cui i londinesi sono stati anche fortunati. Un periodaccio per il tecnico italiano, che in Inghilterra è al centro delle polemiche per i botta e risposta con Mourinho che hanno calamitato l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica.

Quarto pareggio, terzo 0-0 consecutivo.

Il Chelsea ottiene il quarto pareggio con lo 0-0 rimediato contro il Leicester. E' il terzo pari consecutivo senza segnare al meno un gol, ed è record, negativo. per il club visto che non era mai accaduto. E i blues hanno anche rischiato grosso visto che il Leicester è stato il vero padrone del campo fino al 68’, quando l’espulsione di Chilwell per doppia ammonizione ha lasciato le Foxes in dieci. Anche in inferiorità numerica, la squadra di Claude Puel ha risposto colpo su colpo e l’unico vero brivido per l’allenatore francese è arrivato al 94’, con la punizione di Alonso deviata in angolo da Kasper Schmeichel.

Difficoltà Blues, Foxes padroni.

Per Conte i problemi sono arrivati soprattutto in mediana dove non ha funzionato la diga eretta per frenare il gioco avversario e costruire il proprio. Un Chelsea che non ha saputo creare reali opportunità da gol, con la linea a cinque Moses-Kanté-Fabregas-Bakayoko-Alonso che spesso ha balbettato. Le Foxes sono state pericolose soprattutto con Vardy e l'unica risposta reale degli uomini di Conte è arrivata grazie a due tiri di Fabregas al 12’ e al 42’.

Le altre gare: goleada West Ham.

West Ham e Crystal Palace firmano le due imprese più importanti della giornata, scombussolando la zona salvezza. Il West Ham s’impone 4-1 in casa dell’Huddersfield. Il WBA ha conquistato i tre punti tutti insieme dopo 20 gare grazie al 2-0 sul Brighton mentre il Watford ha pareggiato 2-2 al 90’ con il Southampton.