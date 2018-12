Tra i protagonisti della rotonda vittoria sul Cardiff del Manchester United di Gunnar Solskjær, figura anche il nome di Marcus Rashford: autore di uno dei cinque gol rifilati dai Red Devils alla formazione gallese. Dopo aver avuto diversi problemi con José Mourinho, il ventunenne attaccante si è così presentato nel migliore dei modi al nuovo manager, e rilanciato le voci di mercato che circolano ormai da giorni intorno a lui.

Le ultime notizie parlano infatti di un forte interessamento per Rashford, di almeno quattro grandi club europei: Barcellona, Real Madrid, Juventus e Milan. In pole position per strappare il talento nato e cresciuto nella scuola calcio di Manchester, sarebbero le due spagnole: pronte a sfidarsi un'asta milionaria per portare l'attaccante nella Liga. I blaugrana sono infatti a caccia dell'erede del 33enne Luis Suarez, mentre i Blancos sono anche loro a caccia di un centravanti.

L'interesse di Juventus e Milan

Nonostante la posizione di vantaggio dei club di Bartomeu e Perez, nelle ultime settimane Rashford è stato accostato anche alla Juventus. La società campione d'Italia vuole infatti cavalcare il malcontento del giocatore (sotto contratto fino al giugno 2020 e non intenzionato a rinnovare), e offrire ai Red Devils ben 60 milioni di euro più bonus per il classe '97.

Secondo il tabloid britannico "Sunday Express", Marcus Rashford sarebbe inoltre seguito con interesse anche dal Milan di Leonardo. La società di via Aldo Rossi, che vorrebbe rinforzarsi già a gennaio, ha infatti visto nel 21enne le qualità giuste per il reparto offensivo di Rino Gattuso. L'affare rimane però proibitivo per il Diavolo, e non solo per le cifre che girano attorno al gioiello dello United. L'eventuale richiesta di una cessione "temporanea" di sei mesi, non sarebbe infatti gradita alla proprietà del club di Old Trafford.