Marcus Rashford è uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, con il Manchester United il posto fisso non ce l’ha, i suoi ventun anni, i suoi gol, la sua classe sono ovviamente sotto gli occhi di tutti. L’attaccante inglese in queste settimane è stato tentato dal Real Madrid, dal Paris Saint Germain e pure dalla Juventus. I Red Devils però non vogliono perderlo e hanno già pronta una super proposta di rinnovo per il giovane talento.

Rashford obiettivo di mercato di Juve, Real e Psg

Lanciato da Van Gaal, Rashford pensava di avere molto più spazio con Mourinho, che invece la fiducia assoluta non gliel’ha data. Ha giocato tanto, ma non tantissimo, ha segnato parecchio, ma non ha ancora vissuto un’annata da super bomber. I media britannici parlano di malcontento da parte di Rashford che è diventato un obiettivo di alcune delle più grandi d’Europa. Quasi esplicito l’interesse del Real Madrid, che deve rinforzarsi in tutti i reparti, ma si è parlato anche di un sondaggio della Juventus e del Paris Saint Germain, che la prossima estate potrebbe perdere uno dei suoi tre prezzi pregiatissimi.

La proposta del Manchester United a Marcus Rashford

Il Manchester United non vuole correre alcun tipo di rischio e secondo quanto riferisce il ‘Daily Star’ sarebbe pronto a offrire un prolungamento con relativo adeguamento a Marcus Rashford. L’attaccante ventunenne, 34 gol in 136 partite con il Manchester United, molto presto potrebbe firmare un contratto fino al 2022, con un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale. La proposta dei Red Devils è allettante con un ingaggio da 150 mila sterline nette (circa 168mila euro), più bonus, a settimana, complessivamente fa 8 milioni netti a stagione, e con i bonus la cifra potrebbe aumentare in modo cospicuo. Quest’offerta potrebbe soddisfare Rashford, e potrebbe lenire qualche panchina di troppo.