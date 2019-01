Dopo le recenti voci che lo vorrebbero nel mirino della dirigenza del Milan, il nome di Krzysztof Piatek è stato nuovamente accostato nelle ultime ore anche al Real Madrid. Le ultime notizie di mercato rimbalzate dalla Spagna, hanno infatti parlato di un presunto contatto tra la dirigenza di Florentino Perez ed Enrico Preziosi per provare ad intavolare una trattativa per il polacco già in questa finestra invernale.

Secondo l'emittente radiofonica Onda Madrid, la società campione d'Europa avrebbe dunque messo gli occhi sull'attaccante del Genoa e vorrebbe provare a convincere il presidente rossoblu a far partire il giocatore in prestito nelle prossime settimane: una soluzione che però Preziosi avrebbe già accantonato, dopo aver spiegato che Piatek non si muoverà da Genova almeno fino alla fine della stagione.

Tutti pazzi per il pistolero

A Roma, Juventus, Inter, Milan e Napoli, si sarebbe dunque aggiunto anche il Real Madrid alla lista delle società interessate all'ex Cracovia: scoperto quasi per caso dal vulcanico patron del Grifone. Quella rilanciata da Onda Madrid, non è però l'unica notizia relativa al futuro del polacco "trasmessa" nelle ultime ore. Per il giocatore di Cesare Prandelli, come riportato da Don Balon, si starebbe infatti muovendo anche il Chelsea con un'offerta clamorosa: 60 milioni di euro per il cartellino del ventitreenne nazionale polacco.

"Addio a gennaio? Piatek è essenziale per il Genoa e io devo pensare al Genoa – ha dichiarato nello scorso ottobre Preziosi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport – Poi, non ci prendiamo in giro, io lo so che me lo porteranno via, perché è stratosferico e gli moltiplicheranno l’ingaggio per dieci: ci guadagnerà lui, ci guadagnerà il Genoa e noi punteremo su Favilli. Siamo già tempestati di telefonate, dall’Italia e dall’Europa, tutti top club: chi vorrà Piatek dovrà però essere serio e parlare con me".