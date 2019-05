Dopo aver scoperto negli ultimi anni i vari Mustafi, Skriniar, Andersen e Colley, Massimo Ferrero ha deciso di scommettere su un altro difensore di soli ventuno anni. Le ultime notizie di mercato della Sampdoria, confermano infatti l'acquisto da parte del club blucerchiato di Julian Jeffrey Chabot: promettente centrale di difesa, cresciuto nelle giovanili del Lipsia, maturato nel Groningen e già nel giro delle Nazionali giovanili tedesche.

La conferma del colpo di mercato del club ligure è arrivata poche ore fa grazie ad una nota ufficiale pubblicata dalla società blucerchiata: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Groningen i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Julian Jeffrey Chabot (nato a Hanau, Germania, il 12 febbraio 1998). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico con decorrenza dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2024".

I dettagli della trattativa

Effettuate e passate nei giorni scorsi le visite mediche, Julian Chabot ha così sposato il progetto della Sampdoria e portato alle casse del club olandese quasi quattro milioni di euro. Nelle prossime ore il difensore sarà a Genova per prendere confidenza con la città, e non è neanche escluso che possa assistere alla gara contro la Juventus prevista domenica a Marassi. Sbarcato al Groningen nel 2018, dopo l'esperienza allo Sparta Rotterdam, Chabot si è messo in luce proprio nel campionato olandese aiutando la squadra biancoverde ad arrivare alla semifinale playoff (poi persa con il Vitesse) per l'accesso alla prossima Europa League. Il suo arrivo al Doria, potrebbe aprire le porte alla cessione di Joachim Andersen: da tempo ormai finito nel mirino del Tottenham e di altre grandi del calcio europeo.