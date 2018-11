Joachim Andersen, danese, 22 anni, alto 190 cm, di ruolo difensore centrale che può essere schierato anche da mediano. E' la rivelazione della Sampdoria che, dopo aver ceduto Skriniar all'Inter, è riuscita a incastonare nella rosa anche il talento scandinavo. E, adesso che il ‘ragazzo' è finito nei radar di altri club (tra cui proprio i nerazzurri), ha provveduto a prolungargli il contratto di un anno (fino al 2022) rispetto alla scadenza naturale.

Non c'è clausola rescissoria. Il nuovo accordo prevede un adeguamento dello stipendio (ritoccato rispetto ai 250 mila euro attuali) e soprattutto nessuna clausola di risoluzione. Cosa significa? Chiunque voglia ingaggiare Andersen dovrà pattuire il prezzo direttamente con il presidente, Massimo Ferrero. L'ufficialità della firma è stata data nelle ultime ore come da comunicazione ufficiale del club ligure.

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joachim Christian Andersen. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 20 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2022.

La fiducia di Giampaolo. Il tecnico blucerchiato ha avuto grande considerazione del giovane danese acquistato nell’estate 2017 dal Twente e ne ha fatto una pedina chiave nel reparto arretrato dei blucerchiati. Nella stagione in corso, complici le cessioni di Silvestre e Skriniar, Marco Giampaolo gli ha consegnato la maglia da titolare: Andersen finora non ha saltato un match (undici su undici le presenze) né è stato mai sostituito. Il potenziale tecnico c'è, l'intelligenza di non avere fretta anche… al resto ci penserà il lavoro dell'allenatore che è riuscito già a plasmare il ragazzo aiutandolo a inserirsi in una realtà difficile dal punto di vista tattico come quella del calcio italiano.