Il futuro di Gregoire Defrel potrebbe anche essere lontano dall'Italia. Le ultime notizie di mercato della Sampdoria, parlano infatti di un interessamento di almeno tre società di Premier League per il ventisettenne attaccante francese, di proprietà della Roma e arrivato a Genova in prestito con diritto di riscatto nella scorsa estate. Come rivelato da Sky Sport, il giocatore blucerchiato ha infatti attirato le attenzioni di Watford, West Ham e del Fulham allenato da Claudio Ranieri, che questa estate aveva visto personalmente in azione Defrel in occasione dell'amichevole giocata in agosto con i liguri.

Nonostante la Sampdoria stia riflettendo su eventuali offerte, l'ipotesi che il classe '91 lasci Genova a gennaio per trasferirsi in Inghilterra appare però difficile. Il contratto firmato con la Roma è infatti vincolante e prevede l'esborso di circa 18 milioni di euro per il riscatto. Difficile che Ferrero decida dunque di riscattare anticipatamente il francese per poi rivenderlo al miglior offerente durante il mercato invernale.

Il clamoroso scambio con la Roma

La grande condizione di Fabio Quagliarella e le giocate e i gol assicurati da Caprari e Ramirez, costringono però Defrel ad un'attenta valutazione di quelle che saranno le proposte in arrivo. Dopo l'inizio di stagione più che positivo e i 6 gol realizzati nelle 18 presenze, l'ex Sassuolo ha però avuto una leggera flessione ed è uscito dai radar di Marco Giampaolo.

Sull'asse Genova-Roma potrebbe invece andare in scena un clamoroso scambio. In casa Samp c'è chi vorrebbe riportare alla base Patrik Schik, il cui eventuale prestito ai blucerchiati potrebbe valorizzazione nuovamente un calciatore che i giallorossi pagarono 42 milioni di euro soltanto due estati fa. In cambio la dirigenza romanista potrebbe invece riavere proprio Defrel: attaccante che Di Francesco inserirebbe di nuovo in rosa come vice Dzeko.