Sono giorni di fuoco per il Chelsea di Roman Abramovich, chiamato a prendere decisioni importanti per il futuro della sua squadra. Le ultime indiscrezioni relative al calcio mercato del club londinese, continuano ad arrivare a getto continuo e a rivelare le strategie e le mosse del proprietario dei "Blues". In attesa di novità dal fronte legato a Maurizio Sarri, e dalla capitale inglese e sono infatti giunte notizie di un interesse per Kostas Manolas.

Proprio su indicazione dell'ex tecnico del Napoli, il Chelsea sarebbe pronto a piombare sul difensore della Roma, pagare la clausola rescissoria (36 milioni di euro) e garantire un ingaggio di cinque milioni a stagione al giocatore greco. Per Manolas, che ha un contratto fino al 2022 e che un anno fa era stato vicinissimo allo Zenit di San Pietroburgo, si tratta di un'offerta molto allettante dato che attualmente guadagna tre milioni all'anno.

La "spesa" italiana di Sarri

Dopo aver praticamente già ceduto Radja Nainggolan all'Inter, il club capitolino rischia ora di veder partire anche il ventisettenne ex Olympiacos: sul quale Eusebio Di Francesco contava per la prossima stagione. Secondo i "rumors" rimbalzati dall'Inghilterra, il Chelsea avrebbe già incontrato il giocatore e gli avrebbe confermato la volontà di portarlo nella Premier League.

Il mercato del Chelsea sarebbe però solo all'inizio. Sarri avrebbe infatti dato indicazioni ben precise e vorrebbe continuare la sua "spesa" italiana anche con l'acquisto di Daniele Rugani. Come riportato da "Sportitalia", tra la Juventus e la società di Abramovich ci sarebbe già un accordo di massima per il trasferimento del difensore, che lascerebbe Torino dopo tre anni per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Tra i nomi che circolano negli ambienti londinesi ci sarebbero anche quelli di Hysaj, Vecino e Higuain: quest'ultimo vecchio pallino di Sarri e probabile arrivo in caso di partenza di Morata.