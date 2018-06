L'operazione di calciomercato che dovrebbe portare Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea è ormai agli sgoccioli. In attesa della definitiva fumata bianca sulla trattativa che potrebbe arrivare a giorni, fioccano già le indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le mosse dei Blues in sede di trattative per allestire una squadra ancor più competitiva. E negli ultimi nomi per il mercato in entrata del nuovo Chelsea targato Sarri c'è anche uno dei suoi pupilli al Napoli, ovvero Dries Mertens.

Sarri al Chelsea con Zola, le ultime sulla trattativa

In Inghilterra non hanno dubbi sull'esito della trattativa che porterà Maurizio Sarri al Chelsea. I Blues pagheranno un indennizzo di circa 5 milioni di euro al Napoli (o investiranno questa cifra "gonfiando" una delle possibili operazioni di calciomercato con gli azzurri) mentre assicureranno al tecnico un contratto biennale da 5 milioni a stagione più bonus. Al suo fianco ci sarà il grande ex Gianfranco Zola che potrebbe avere un ruolo importante, con la possibilità di intervenire anche in conferenza stampa. L'ultimo ostacolo da superare al momento sembra essere quello relativo al futuro di Antonio Conte: con i londinesi che sperano in uno sconto sulla buonuscita.

Le ultime notizie di calciomercato sul Chelsea di Sarri, c'è Mertens

E già impazzano in Inghilterra le voci sui possibili acquisti di calciomercato del nuovo Chelsea di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il tecnico avrebbe chiesto ad Abramovic di regalargli Dries Mertens. Il belga è un pupillo del mister toscano che ha avuto il merito di riscoprirlo falso nueve a Napoli, permettendogli così di segnare gol a raffica.

Chelsea-Napoli, le cifre della possibile trattativa per Mertens

Nelle scorse settimane il nome di Mertens era stato accostato con decisione al mercato in uscita del Napoli. Il giocatore poi, dopo aver pubblicamente chiuso ad un futuro in Cina, si è concentrato esclusivamente sui Mondiali. La clausola rescissoria di circa 28 milioni valida per l'estero è scaduta, motivo per cui se il Chelsea vorrà puntare sul belga dovrà trattare con De Laurentiis per un'operazione che difficilmente potrebbe chiudersi sotto i 30 milioni. Anche alla luce delle prestazioni ai Mondiali dell'attaccante autore di un gran gol contro Panama.

I giocatori del Napoli nel mirino di calciomercato del Chelsea

Attenzione però perché Mertens non è l'unico calciatore del Napoli nel mirino del Chelsea. Sono diversi i giocatori che Sarri vorrebbe portare alla sua corte anche allo Stamford Bridge: da Ghoulam ad Albiol, passando per Callejon e Koulibaly, senza dimenticare Hysaj. Sugli ultimi due i Blues hanno effettuato sondaggi da tempo, anche se si tratterebbe di un affare complessivo superiore ai 100 milioni di euro.