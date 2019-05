La notizia del mancato rinnovo a Daniele De Rossi rischia di condizionare pesantemente il mercato della Roma. Le ultime notizie rimbalzate dalla Capitale, parlano infatti di molti giocatori dell'attuale rosa di Ranieri disposti a lasciare il club dopo l'addio del capitano e vista l'incertezza societaria e il clima non certo idilliaco. Oltre a Dzeko, Manolas e Kolarov, anche lo stesso El Shaarawy rischia infatti di terminare anzitempo la sua esperienza giallorossa dopo aver detto di no alla prima proposta di prolungamento.

Reduce da una buona stagione, nella quale è stato spesso tra i migliori, l'attaccante è infatti in scadenza di contratto a giugno 2020 ed è in attesa di un rinnovo a determinate cifre che però non è ancora arrivato: un ritardo che potrebbe anche portare l'ex Milan a prendere in considerazione un clamoroso addio alla Capitale. Come ha riportato il "Corriere dello Sport", il giocatore sarebbe inoltre titubante sul futuro della società e sulle scelte legate alla campagna acquisti.

La Juventus vuole il Faraone (e offre Perin)

L'arrivo di un nuovo direttore sportivo (Petrachi), che ancora non si è fatto sentire con il "Faraone" per il prolungamento, unito al più che probabile ridimensionamento finanziario che obbligherà la Roma ad abbassare il monte ingaggi, avrebbe fatto il resto e convinto El Shaarawy a non prendere in considerazione la proposta da tre milioni di euro a stagione arrivata da James Pallotta.

Secondo indiscrezioni nei piani dell'entourage del ventiseienne attaccante ligure, ci sarebbe la volontà di rimanere in giallorosso ma a determinate condizioni economiche. Dopo la stagione da capocannoniere, il numero 92 vorrebbe infatti ridiscutere il suo contratto sulla base di 4 milioni di euro: un gap che pare facilmente colmabile dalla dirigenza romanista, che dovrà però fare in fretta per evitare l'inserimento di altre squadre. Nelle ultime ore si sarebbe infatti mossa la Juventus, proponendo uno scambio con il cartellino di Perin.