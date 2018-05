Dopo la firma del gioiellino croato Ante Corić, la Roma ha praticamente chiuso l'affare anche per il difensore del Porto, Ivan Marcano. Le ultime indiscrezioni di mercato, raccontano infatti di come il 30enne difensore spagnolo abbia ormai accettato la proposta giallorossa e di quanto sia intenzionato a mettersi alla prova in un campionato difficile come quello italiano. A rendere possibile l'arrivo del giocatore, è stato il lavoro diplomatico del direttore sportivo Monchi che è riuscito a beffare il Valencia: anch'egli sulle tracce del difensore.

Per la squadra di Eusebio Di Francesco si tratta di un rinforzo importante, che potrà aiutare la squadra anche con la sua propensione offensiva (ha segnato 27 reti, di cui 12 nelle ultime due stagioni) e con l'esperienza maturata in Spagna, Grecia, Russia e Portogallo dove ha vinto il recente titolo con i "Dragoni".

Monchi in pressing anche per Cristante e Balotelli

Ivan Marcano è dunque atteso nelle prossime ore a Roma, per sottoporsi alle visite mediche di rito e per firmare un contratto triennale da due milioni a stagione. Arrivato a parametro zero, il difensore cresciuto nel Racing Santander era da settimane nel mirino del dirigente romanista e andrà a far concorrenza a Juan Jesus: l’altro difensore centrale di piede sinistro della rosa capitolina.

Conclusi gli affari Coric e Marcano, ora Monchi potrà dedicarsi ad altre due trattative che sta seguendo da giorni. Il direttore sportivo, in accordo con Di Francesco, tornerà alla carica per Cristante (seguito anche dalla Juventus) e per Mario Balotelli. Per il centrocampista dell'atalanta, secondo il "Corriere dello Sport", la Roma avrebbe offerto 25 milioni più il prestito di uno tra Gerson e Defrel. Per "Super Mario", invece, c'è invece da trattare solo per l'ingaggio dato che tornerà in Italia da svincolato. Nell'ultima stagione al Nizza, l'attaccante della Nazionale italiana guadagnava 5 milioni di euro netti all’anno.