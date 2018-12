"Koulibaly non si tocca, ma non sempre potrò rifiutare proposte indecenti". Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato chiaro: il forte difensore azzurro non partirà a gennaio, ma potrebbe invece lasciare l'Italia nella prossima estate. Le ultime notizie relative al mercato del club partenopeo, parlano infatti del possibile addio del ventisettenne senegalese al termine della stagione: una cessione che però arriverà solo davanti a cifre irrinunciabili.

Dopo l'offerta della scorsa estate del Manchester United, pronto ad offrire come ha confermato il patron ben 105 milioni di euro, Koulibaly tornerà dunque tra i protagonisti delle prossime trattative estive. Inserito dal tabloid "Guardian" tra i migliori sessanta giocatori al mondo, insieme ai compagni Mertens e Insigne, il giocatore di Ancelotti è valutato dalla società napoletana tra i 130 e i 150 milioni di euro: una cifra che solo poche società al mondo potrebbero permettersi.

Porta in faccia alla Juventus

De Laurentiis sta intanto valutando la possibilità di una clausola anti-Juventus. Se Koulibaly verrà venduto, andrà certamente all'estero e non alla società bianconera. Il presidente non intende infatti cedere il difensore al club campione d'Italia che, dopo aver fatto un'offerta importante per il senegalese (respinta), proverà ora ad avvicinare l'olandese dell'Ajax Matthijs de Ligt.

"Abbiamo la forza di costruire in casa i top player – ha aggiunto il presidente del Napoli, nell'intervista concessa al ‘Corriere del Mezzogiorno' – Investiamo sempre ma con criterio, in Italia siamo in due o tre club con i conti a posto, io l’unico a non avere debiti con le banche". In attesa di novità dal fronte Koulibaly, De Laurentiis è intanto vicino a versare i 3,5 milioni di euro per il riscatto di David Ospina: portiere che ha conquistato la fiducia di tutti, nelle ultime uscite della squadra di Ancelotti.