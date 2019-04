In casa Napoli è già tempo di pensare alla prossima stagione. Mentre la squadra prepara il match di Frosinone in cui potrebbe arrivare la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions, la società è al lavoro sul calciomercato. Tanti i nomi sulla lista delle trattative del ds Giuntoli, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Dall'affondo con il Villareal per Fornals alla suggestione Icardi, dal rinnovo di Callejon alle possibili cessioni di Allan, Mario Rui, Hysaj e Diawara per un vero e proprio restyling azzurro.

Napoli, nelle ultime notizie di calciomercato l'assalto a Fornals e Veretout

Nelle ultime notizie di calciomercato del Napoli torna attuale il nome del centrocampista spagnolo Pablo Fornals. Gli azzurri, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vogliono rompere gli indugi per il 23enne pagando la clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Bisognerà lavorare per convincere il giocatore, con il ds Giuntoli pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 2 milioni di euro. Per quanto concerne il centrocampo l'altro profilo gradito è quello di Jordan Veretout per il quale i contatti nelle ultime settimane si sono intensificati. A quanto pare ballano 5 milioni di euro, con il Napoli che offre 25 milioni e la Fiorentina che ne chiede 30. Tra i nomi emersi c'è anche quello di Erick Pulgar del Bologna, calciatore che andrebbe a colmare il vuoto lasciato dall'addio a Diawara.

Calciomercato Napoli, chi sarà ceduto nella prossima estate: Allan e Diawara verso l'addio

Il reparto mediano del Napoli dunque potrebbe andare incontro ad un vero e proprio restyling. Acquisti ma anche cessioni per il Napoli che potrebbe lasciare partire Allan, corteggiatissimo dal Psg sin dall'ultima sessione di calciomercato invernale. Di fronte ad un'offerta di 50 milioni di euro, il brasiliano potrebbe partire per volare sotto la Tour Eiffel. Destinato alla partenza anche Diawara che non sembra rientrare nei piani futuri di Ancelotti.

Hysaj e Mario Rui in uscita. Callejon rinnova. Anche le fasce del Napoli potrebbero andare incontro ad una rivoluzione con Hysaj e Mario Rui destinati alla partenza: il primo vorrebbe un ritocco del contratto e la garanzia di un posto da titolare, situazioni che la società azzurra non sembra intenzionata a garantirgli. Il portoghese non ha convinto Ancelotti che ha fato il via libera alla cessione. Chi è certo della permanenza invece, secondo il Mattino, è Callejon pronto a rinnovare per altre due stagioni.

Gli obiettivi di mercato del Napoli sulle fasce

Chi potrebbero essere dunque i nuovi esterni del Napoli? La soluzione italiana è rappresentata da Lazzari della Spal che già da tempo è nel mirino della società partenopea. Piacciono molto Trippier del Tottenham e Grimaldo del Benfica. Entrambi però hanno un costo elevato, sui 30 milioni di euro, e sono al centro di una vera e propria asta che coinvolge numerosi top club del panorama calcistico europeo (sullo spagnolo c'è anche la Juve)

Napoli, quale futuro per Insigne. Per l'attacco suggestione Icardi

Per quanto riguarda l'attacco del Napoli, il principale dubbio è quello relativo ad Insigne. Il futuro del numero 24 è un'incognita e la possibilità di un addio non è da escludere. La sua valutazione di mercato si aggira sui 70 milioni di euro. Se il Liverpool si è tirato fuori dalla corsa al "Magnifico", attenzione alle milanesi e soprattutto all'Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i nerazzurri potrebbero far leva anche sull'interesse del Napoli per Mauro Icardi, con la suggestione di un possibile scambio tra i due calciatori. Fantamercato? Ancora poche settimane e lo scopriremo.