Trasferta a Frosinone per il Napoli nella 34a giornata di Serie A. La squadra di Carlo Ancelotti scenderà in campo domenica 28 aprile alle ore 12.30 allo Stirpe con l'obiettivo di ritrovare la vittoria dopo il tonfo interno contro l'Atalanta. Una vittoria che sarebbe fondamentale per gli azzurri che, battendo i ciociari, otterrebbero la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions League.

Napoli, vincere a Frosinone per la matematica qualificazione alla Champions

Il Napoli nella 34a giornata di Serie A scenderà in campo a Frosinone, nel lunch match domenicale delle 12.30. Dopo la sconfitta interna contro l'Atalanta e con lo scudetto ormai vinto dalla Juventus, l'obiettivo è quello di blindare il secondo posto e dunque la qualificazione alla Champions League. Con una vittoria sul campo della penultima della classe gli azzurri sarebbero certi della partecipazione alla prossima edizione del massimo trofeo continentale. Il Napoli infatti è attualmente secondo in classifica con 67 punti, a più 12 sulla quinta in classifica Roma. I giallorossi potrebbero ridurre momentaneamente le distanze battendo il Cagliari nell’anticipo del sabato. Gli uomini di Ancelotti espugnando Frosinone ricaccerebbero i giallorossi indietro in classifica e a 4 giornate dal termine il vantaggio di 12 lunghezze sarebbe incolmabile. Infatti anche in caso di arrivo a pari punti gli scontri diretti sorriderebbero al Napoli.

Quante volte ha partecipato alla Champions il Napoli, la classifica

Il Napoli dunque è ad un passo dal celebrare il raggiungimento dell'ultimo obiettivo stagionale a disposizione, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Un risultato fondamentale sia in termini di prestigio, sia in termini economici per una formazione che parteciperebbe al massimo trofeo continentale per la 6a volta nella sua storia, la quarta consecutiva (2011-12, 2013-14, 2016-17, 2017-18, 2018-19). In questo modo la squadra di Carlo Ancelotti supererebbe la Lazio che è al momento a quota 5 nella speciale classifica delle partecipazioni alla Champions. Nel mirino la Roma con 11 gettoni di presenza. A guidare la graduatoria la Juventus con 19 partecipazioni alla fase finale del torneo, davanti a Milan a 17 e Inter a 12.