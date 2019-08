In attesa di vedere in campo il nuovo arrivato Hirving Lozano, che Ancelotti confida di schierare in campo nella seconda giornata in occasione del big match contro la Juventus, il Napoli continua a rimanere vigile sugli altri due nomi caldi del suo mercato: James Rodriguez e Mauro Icardi. Le ultime notizie di mercato del club partenopeo, raccontano infatti del sogno di Aurelio De Laurentiis di portare entrambi gli attaccanti a Castel Volturno.

Le due trattative rimangono però ancora molto difficili. Per il talento colombiano, che avrebbe già dato un parere positivo al suo sbarco in Italia, rimane infatti da convincere il Real Madrid: ancora fermo sulla sua volontà di cedere il suo giocatore solo a titolo definitivo e non in prestito. Per quanto riguarda l'ex capitano dell'Inter, trovato l'accordo con la società di Suning, è invece il parere dell'argentino ad essere decisivo per la positiva conclusione della trattativa.

Llorente alla finestra

Secondo il "Corriere dello Sport", qualcosa potrebbe muoversi nel giro delle prossime 48 ore. Soprattutto per la vicenda legata a Mauro Icardi: ormai messo spalle al muro dall'Inter e vicino ad accettare una proposta che non sia quella della Juventus: la squadra alla quale Maurito "punta" sin dall'inizio di questa lunga telenovela. La decisione di Zidane, che ha convocato James Rodriguez per il match contro il Real Valladolid, conferma invece la difficoltà del Napoli a trattare con Florentino Perez.

Sullo sfondo rimane infine il nome di Fernando Llorente. Per l'ex Tottenham la trattativa procede parallelamente, ma è vincolata a quella di Mauro Icardi. Se De Laurentiis non riuscirà a convincere l'interista, potrebbe essere lo spagnolo il compagno di reparto di Arek Milik. In caso contrario, oltre a non arrivare Llorente, potrebbe pure partire anche lo stesso polacco proprio per far posto al bomber nerazzurro.