Il Napoli è pronto al rilancio per Nicolas Pépé. Le notizie di calciomercato di oggi raccontano della volontà degli azzurri di piazzare l'affondo per l'attaccante ivoriano del Lille, superando l'offerta dell'Arsenal. De Laurentiis avrebbe messo sul piatto un ingaggio importante per il calciatore, con un aumento del 30% rispetto a quella precedente. Se il tentativo dovesse andare a vuoto, il Napoli ha già pronto il piano B Hirving Lozano, senza dimenticare il discorso Mauro Icardi.

Napoli, le ultime notizie di oggi sulla trattativa per Nicolas Pépé

Le ultime notizie di mercato sul Napoli riguardano ancora una volta Nicolas Pépé. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa per il forte attaccante ivoriano si è rivelata un vero e proprio duello con l'Arsenal. Il duello si gioca soprattutto sull'accordo del giocatore, dopo che De Laurentiis si è dimostrato pronto ad assecondare la richiesta di più di 80 milioni da parte del Lille. I Gunners avrebbero piazzato il sorpasso sugli azzurri con le commissioni e una proposta d'ingaggio importante per il ragazzo. Adesso il club partenopeo, tutt'altro che intenzionato ad arrendersi, è pronto a tentare il controsorpasso aumentando la sua proposta di stipendio per Pépé.

Le cifre dell'operazione Pépé tra Napoli e Arsenal

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe deciso di giocare il proverbiale all-in di mercato, offrendo a Nicolas Pépé il 30% in più rispetto all'ultima proposta, per pareggiare l'offerta dell'Arsenal. Stipendio da 3.5 milioni di euro più bonus. Basterà? Tutto dipenderà dal giocatore e dai suoi agenti, che sono in totale sintonia. Le prossime ore saranno decisive, con gli azzurri che comunque non vogliono avere rimpianti, pur essendo pronti a seguire altre piste.

Calciomercato Napoli, il piano B è Lozano

In attesa di capire se il discorso per Pépé proseguirà o meno, il Napoli non molla la pista legata al vecchio pallino di mercato Hirving Lozano. Il direttore sportivo Giunto, sempre secondo la "rosea" ha recuperato il rapporto con Raiola, dopo le frizioni in sede contrattuale per Manolas. Per il duttile messicano, gli azzurri potrebbero mettere sul piatto 40 milioni di euro. E Icardi? La dirigenza azzurra segue sempre l'evolversi della situazione legata a Maurito che al momento sembra congelata.