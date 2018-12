C'è poco da festeggiare nel Natale del Milan di Rino Gattuso. La sconfitta contro la Fiorentina, arrivata dopo il brutto pareggio di Bologna, ha infatti permesso alla Lazio di tornare quarta e confermato il momento difficile del suo giocatore più rappresentativo: Gonzalo Higuain. Le ultime notizie relative al mercato rossonero, hanno inoltre confermato la clamorosa e suggestiva ipotesi di un addio del Pipita già nel mese di gennaio, grazie alla trattativa con il Chelsea per Alvaro Morata.

La telefonata tra Sarri e Higuain

A guardare con interesse al possibile scambio Higuain-Morata, è ovviamente Maurizio Sarri: allenatore che, sin dai tempi di Napoli, ha instaurato con l'argentino un feeling che va ben oltre il classico rapporto allenatore-giocatore. Secondo Sport Mediaset, la trattativa tra i due club sarebbe già stata avviata e sarebbe partita dopo un contatto telefonico tra l'attuale manager del Chelsea e il giocatore rossonero. Arrivata subito dopo la sua espulsione in Milan-Juventus, la telefonata avrebbe di fatto ingigantito l'insoddisfazione di Higuain e la sua convinzione di lasciare il Diavolo per concludere la stagione con Sarri. Complice la voglia di Alvaro Morata di tornare in Italia, l'affare pare dunque verosimile anche se l'ultima parola spetterà alla Juventus.

Gazidis approva lo scambio, ma è la Juve a decidere

Higuain è infatti arrivato a Milano nella scorsa estate in prestito con diritto di riscatto: una formula che costringe il club campione d'Italia ad essere parte in causa in questa trattativa di mercato tra Milan e Chelsea. Nelle prossime settimane ne sapremo di più, ma quel che pare già certo è che le due società ci stanno seriamente pensando. Higuain e Morata hanno lo stesso ingaggio (circa 9 milioni netti a stagione) e lo stesso valore di mercato (circa 50 milioni), con una differenza anagrafica (26 anni contro i 30 del Pipita) che piace molto al nuovo ad milanista Ivan Gazidis: colui che ha di fatto bloccato il ritorno in Italia del 37enne Zlatan Ibrahimovic.