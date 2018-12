Che fine ha fatto il vero Gonzalo Higuain? Il piatto piange per il Pipita che sembra aver smarrito l'istinto del gol in questa prima parte di esperienza al Milan. La generosità in campo non manca al bomber argentino che però non riesce più a segnare e a fare la fortuna di una squadra che nella scorsa estate con il suo arrivo pensava di aver risolto i problemi offensivi. Certo, le prestazioni della squadra di Gattuso (condizionate anche dagli infortuni) non aiutano Higuain, alimentando ulteriormente le voci di calciomercato relative ad un possibile approdo al Chelsea del suo ex allenatore ai tempi di Napoli Sarri.

Gonzalo Higuain in crisi, mai così male in Serie A

I numeri della prima stagione di Gonzalo Higuain al Milan non sono confortanti. Dopo 6 gol realizzati in 7 partite tra Serie A e Europa League (complessivamente ha segnato 7 gol in 18 partite), qualcosa sembra essersi rotto per il centravanti argentino. L'ultimo gol con la casacca rossonera risale addirittura al 28 ottobre contro la Samp. Da lì in poi è iniziato un vero e proprio digiuno con 8 partite (considerando anche le 2 di Europa League) senza reti all'attivo. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di un record negativo per Higuain, mai così male con le maglie di Juventus e Napoli.

Higuain non segna, e il Milan è sterile in avanti

Di certo sul momento no di Gonzalo Higuain hanno influito anche i problemi fisici, e un certo nervosismo culminato per esempio nell'espulsione rimediata nella sfida contro la Juventus costatagli due turni di squalifica. Le prestazioni della squadra poi di certo non aiutano il bomber, dal quale però era lecito aspettarsi qualcosa in più E se Higuain non segna, il Milan in avanti fa fatica come confermato dal trend negativo in Serie A. La sconfitta interna contro la Fiorentina, è stata la terza partita consecutiva senza gol in campionato per i rossoneri. Una situazione che non accadeva addirittura dal 2011 e che fotografa la sterilità offensiva della compagine di Gattuso.

Gattuso, Higuain e il calciomercato del Milan

Gattuso dal canto suo difende a spada tratta l'argentino, dribblando anche le voci di mercato relative al suo possibile ritorno alla corte di Maurizio Sarri, suo ex mentore al Napoli, al Chelsea. Queste le sue parole infatti dopo Milan-Fiorentina sull'argomento: "Abbiamo difficoltà, non solo realizzative. L'unica cosa è lavorare per trovare le soluzioni. Il mercato? Higuain è un giocatore che gioca nel Milan, sta attraverso un momento difficile e finché è qui va aiutato".