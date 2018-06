A pochi giorni dalla "deadline" fissata dall'Uefa, il mercato continua a tener banco dalle parti di "Casa Milan". Le ultime indiscrezioni legate alle trattative rossonere, riguardano il futuro di Leonardo Bonucci che, secondo alcuni, potrebbe essere in dubbio in caso di esclusione della squadra dalla prossima Europa League. Nonostante le sue recenti parole ("Non c’è nessun tipo di problema, l’importante è che vengano risolte le voci che girano e che tutto venga messo a tacere per costruire qualcosa di importante"), il nome dell'ex bianconero continua però ad interessare molti club stranieri.

Il primo della lista è il Paris Saint-Germain che, incurante delle questioni Uefa e probabilmente consigliato da Buffon, si è fatto avanti per il cartellino di Leonardo Bonucci ricevendo però in cambio un gentile rifiuto da parte del club milanese. "Non cederemo i giocatori migliori, a meno che non siano loro a chiederci di andare via", avevano ripetuto in coro Fassone e Mirabelli a chi chiedeva lumi sul futuro della squadra di Gattuso.

L'attesa per la decisione dell'Uefa

Il mercato del Milan è però legato alla decisione della camera giudicante dell'Uefa e, in seconda battuta, dall'ultimo verdetto del Tas di Losanna che potrebbe anche dare ragione al club e ribaltare la sentenza. Il calciomercato rossonero sta dunque procedendo a ritmi ridotti, in attesa di schiarite anche dal fronte cinese dove Yonghong Li sta lavorando per cercare un socio e per dare credibilità e sostenibilità al progetto milanista.

Anche le indiscrezioni relative alle entrate sono a questo punto da prendere con le pinze. Le trattative per Morata e Falcao, messe in piedi ad esempio nei giorni scorsi, sono ovviamente da considerarsi legate alle vicende societarie e al giudizio dell'Uefa. Nonostante tutto Mirabelli e Gattuso, volati anche in Russia per osservare da vicino dei giocatori, sono sempre sul pezzo e l'ultimo nome proposto al club di via Aldo Rossi sarebbe quello di Nabil Bentaleb: centrocampista franco algerino dello Schalke 04.