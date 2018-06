Leonardo Bonucci è in vacanza, meritata, dopo il suo primo anno al Milan. Un anno vissuto pericolosamente, prima con gravi difficoltà di adattamento e feroci polemiche, poi con un crescendo personale che ha permesso alla squadra di sfiorare la rimonta per la Champions League. E parla da capitano, ruolo che il Milan gli ha consegnato senza indugio, rilanciando la sfida per il prossimo anno.

Per Bonucci l'obiettivo resta unico: riprendersi l'Europa che conta e che si chiama Champions League e crescere ancora anche in vista del campionato dove il sesto posto sta tropo stretto per un club ambizioso come il suo capitano. Il resto non conta, nemmeno le ultime voci che vorrebbero un Milan sull'orlo di una possibili crisi con l'Uefa.

Leonardo Bonucci ha affrontato avversari di caratura internazionale, le voci le stoppa e le mette a sedere. Sia da un punto di vista personale che professionale, difendendo quando occorre se stesso e il Milan. Da vero capitano. E così, mentre è in vacanza a godersi sole e mare in compagnia dell'amico Chiellini, Bonucci non lesina considerazioni sull'attuale momento rossonero.

Tra sanzioni UEFA e sogno Champions

Molti sono in ansia per la situazione economica non gradita all'Uefa che sta minacciando anche la possibile esclusione dalle Coppe, ma Bonucci predica calma e tranquillità: "Non c’è nessun tipo di problema, l’importante è che vengano risolte le voci che girano e che tutto venga messo a tacere per costruire qualcosa di importante"

Tutto si rimetterà a posto, dunque, perché il Milan deve pensare ad altro, come ai futuri obiettivi che i rossoneri devono puntare: "L'anno prossimo puntiamo a rientrare in Champions, riprendendo la corsa per i grandi obiettivi". Che dovranno essere al centro dell'attenzione dopo un'estate vissuta ai margini del calcio che conta, con un Mondiale intravisto semplicemente attraverso la televisione: "Dicono che vincerà l'Argentina… ma che delusione non essere in Russia!"