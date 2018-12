Calciomercato Milan, ultime notizie in tempo reale sulla trattativa Fabregas

Le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dall’Inghilterra, riguardano Cesc Fabregas e la sua trattativa con il Chelsea per la rescissione anticipata. In corsa per il trentunenne centrocampista spagnolo ci sono Milan e Monaco, con il club francese leggermente in vantaggio su quello rossonero.