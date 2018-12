L'asse di calciomercato Milano-Londra è caldissimo per il Milan. Le ultime notizie sulle trattative della finestra di gennaio dei rossoneri non riguardano solo Gonzalo Higuain e il suo possibile approdo al Chelsea di Sarri, ma anche il futuro di Gary Cahill, difensore dei Blues nel mirino della società del capoluogo lombardo. L'esperto centrale inglese però nelle ultime ore si è allontanato dal Milan, con l'Arsenal pronto a piazzare il colpaccio.

Milan, Cahill verso l'Arsenal: le ultime notizie di calciomercato

Le ultime notizie di calciomercato in casa Milan riguardano quello che può essere ormai considerato un ex obiettivo. Si tratta del centrale difensivo del Chelsea Gary Cahill. Il classe 1985 inglese infatti, secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra e in particolare dal tabloid The Sun, sarebbe ad un passo dal firmare con l'Arsenal. Un colpo per i Gunners che dovrebbe essere formalizzato nelle prossime ore, con buona pace del Milan. In particolare, Gary Cahill, in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea, dovrebbe arrivare nell'altra società londinese dietro il pagamento di un indennizzo.

Milan, le notizie sulle trattative del mercato invernale per la difesa

Il nome di Cahill era diventato caldo in chiave mercato alla luce delle difficoltà causate dall'infortunio di Caldara e da quello di Musacchio. Quest'ultimo, guarito, è pronto a tornare tra i titolari di Gattuso che con lui, Romagnoli e Zapata ha 3 centrali disponibili di ruolo, con Abate pronto ad adattarsi in mezzo alla difesa. Il Milan dunque potrebbe decidere di rinviare le operazioni in entrata a giugno, o provare a sfruttare un'occasione nella finestra di trattative invernale.

Gli obiettivi di calciomercato del Milan per la difesa a gennaio

Tra i nomi caldi, ci sono quelli di Bailly e Benatia, che potrebbero però rappresentare delle piste più percorribili nella prossima estate. Diverso il caso dell'altro difensore del Chelsea, Andreas Christensen che potrebbe rientrare anche nel discorso tra Milan e Chelsea per Higuain. C'è tanta carne al fuoco tra i due club che oltre a lavorare per Higuain (con la possibilità che Morata faccia il percorso inverso), stanno discutendo anche per Fabregas. Il centrocampista spagnolo ha una situazione simile a quella di Cahill e il Milan spera, con un indennizzo "leggero" di portarlo alla corte di Gattuso a gennaio.