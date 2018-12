Il Chelsea ha bisogno un centravanti, Morata e Giroud non convincono e non aiutano Sarri, Higuain da otto partite non fa gol con il Milan, che pensa di non riscattarlo a fine campionato. Insomma il quadretto ideale per una trattativa che, se chiusa, potrebbe far felice tutti, Sarri in testa. Però la parola definitiva spetta alla Juventus, che è la proprietaria del cartellino dell’argentino. Secondo lacune indiscrezioni i bianconeri sarebbero disposti a dare il placet.

La trattativa tra Chelsea e Milan per Higuain

Da qualche giorno Blues e rossoneri stanno discutendo. Sarri non si è mai nascosto e vuole Gonzalo Higuain, che con il Milan si è immalinconito e non riesce più a trovare la via del gol. Il Milan ha tanti dubbi e sa già che non spenderà i 35 milioni di euro richiesti dalla Juventus per il riscatto a titolo definitivo dell’argentino. Il Chelsea sta andando bene e non ha un centravanti affidabile, Sarri può essere accontentato. I rossoneri vogliono Morata, che sarebbe ben lieto di ritornare a giocare in Serie A.

La Juve verso il sì

L’ultima parola spetta alla Juventus che detiene il cartellino del giocatore, passato solamente in prestito al Milan la scorsa estate. I bianconeri sembrano disposti a dire di sì. I Campioni d’Italia hanno interesse soprattutto a intascare i soldi della cessione di Higuain, che fu pagato 90 milioni di euro e che complessivamente sarà ceduto a circa 55, ma l’ammortamento c’è stato e la Juventus già sa di aver evitato una minusvalenza.

Come si può chiudere l’affare Higuain tra Milan e Chelsea

Due sono le strade possibili. La prima è quello dello scambio di prestiti di sei mesi tra Higuain e Morata. Poi in estate le due società deciderebbero senza fretta il destino dei due attaccanti. L’alternativa è invece rappresentata sempre da uno scambio di prestiti, ma con due sostanziali differenze: Morata rimarrebbe 18 mesi al Milan, mentre il Chelsea potrebbe decidere a fine stagione se tenere in squadra Higuain oppure no.