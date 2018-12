I numeri nel calcio non mentono mai e anche il ranking Uefa testimonia spesso e in maniera fedele il valore delle squadre italiane e di quelle europee. Tra quelle di casa nostra inserite nella classifica redatta negli uffici di Nyon, la formazione che esce maggiormente bastonata è quella di Rino Gattuso. A più di undici anni dalla vittoria nella finale di Champions League ad Atene e a quasi nove anni di distanza dall'ultimo tricolore conquistato, il Milan è infatti sprofondato al 76esimo posto del ranking europeo.

Per la società milanese, che dodici mesi fa era alla 53esima posizione, c'è stato un clamoroso crollo di ben 23 punti dovuto ai risultati ottenuti in Europa nella scorsa stagione e in questa. Davanti al Milan e all'Inter, risalita alla posizione 55, si trovano cinque club del nostro campionato: Juventus (5ª), Roma (12ª), Napoli (16°), Fiorentina (37ª) e Lazio (39ª).

La Juventus tra le grandi d'Europa

Importante e decisivo per attribuire le teste di serie nei sorteggi delle due coppe europee, il ranking Uefa vede protagoniste soprattutto Real Madrid e Barcellona: rispettivamente prima e seconda in classifica, davanti al Bayern Monaco e all'Atletico Madrid, prossimo avversario della Juventus di Massimiliano Allegri nell'ottavo di finale di Champions League.

A completare la griglia delle prime dieci, ci sono invece Paris Saint-Germain, Siviglia, Manchester City, Porto e Arsenal. A pesare sul ranking della nostre rappresentative, c'è anche il coefficiente nazionale relativo all’annata in corso (10.071 per l’Italia), il cui 20% viene aggiunto al punteggio di ogni singolo club per poi stabilire il totale di ogni squadra.

Le prime dieci del Ranking Uefa

1) Real Madrid – 144.000

2) Barcellona – 127.000

2) Bayern Monaco– 127.000

4) Atlético Madrid – 125.000

5) Juventus – 120.000

6) Paris Saint-Germain – 101.000

7) Siviglia – 99.000

7) Manchester City – 99.000

9) Porto – 90.000

10) Arsenal – 86.000