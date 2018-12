E' una vigilia particolare quella che il Milan e Rino Gattuso stanno vivendo in queste ore a Milanello. Dopo gli ultimi deludenti risultati, che hanno rispedito la squadra fuori dalla zona Champions League, il clima non è certo dei migliori nel centro sportivo rossonero. Anzi, l'atmosfera è da vera e propria ultima spiaggia per il tecnico: pronto a giocarsi tutto nella partita contro la Spal. Colpevolmente in silenzio dopo la sconfitta interna con la Fiorentina e il mezzo passo falso di Frosinone, la società avrebbe incontrato Gattuso nelle scorse ore ribadendogli di fatto la fiducia, anche se i primi sondaggi per un possibile avvicendamento sarebbero già cominciati da giorni. L'esonero pare infatti inevitabile in caso di pareggio, sconfitta o anche in caso di vittoria poco convincente contro la squadra di Semplici.

Un cambio azzardato e difficile

Il problema più grande di Leonardo, è però quello di trovare un sostituto all'altezza e subito disponibile. Il sogno rimane Antonio Conte, ma pare che l'ex ct azzurro non voglia prendere una squadra in corsa. Le ipotesi di un arrivo di Arsene Wenger e Paulo Sousa non sono così verosimili, mentre l'idea attribuita al presidente Scaroni di chiamare Guidolin non sembra più di tanto scaldare la dirigenza. Il nome forte rimane dunque quello di Roberto Donadoni. All'ex campione rossonero, ancora sotto contratto con il Bologna che sta pensando a lui in caso di divorzio da Pippo Inzaghi, il Milan dovrebbe però offrire un ruolo da traghettatore con la garanzia di una sua permanenza in caso di conquista del quarto posto. Nelle ultime ore è infine comparsa sui giornali anche la suggestiva idea di un ritorno dello stesso Leonardo sulla panchina del Milan: soluzione che lo stesso dirigente avrebbe però già scartato.

Il calendario del Diavolo

Il nuovo eventuale allenatore, che avrebbe la possibilità di lavorare con relativa calma grazie alla sosta invernale, andrebbe incontro ad un compito difficile e ad una serie di impegni complicati. Romagnoli e compagni sono infatti attesi da un calendario tremendo che comprende l'ottavo di finale con la Sampdoria a Marassi (il 12 gennaio), la finale di Supercoppa con la Juventus (in programma quattro giorni dopo) e il ritorno in campo per la prima di ritorno sempre a Genova, questa volta con i rossoblù di Prandelli: match che precede la sfida a San Siro con il Napoli e la trasferta all'Olimpico con la Roma.

Le scelte di Gattuso per la sfida con la Spal

In attesa di novità dal fronte societario, anche per quanto riguarda i prossimi colpi di mercato invernale, Gattuso è dunque chiamato a risollevare le sorti di una squadra abulica e spenta. Senza vittorie e senza gol dallo scorso 2 dicembre, con la Spal il tecnico potrebbe ancora una volta cambiare faccia al suo Milan e proporre un 3-5-2 con Andrea Conti in campo dall'inizio. La soluzione tattica con in campo l'ex Atalanta, già vista negli ultimi 15 minuti a Frosinone, sarebbe probabilmente la medicina migliore per l'attacco rossonero ed è quella a cui la società rossonera ha sempre pensato sin dai tempi della gestione Montella. Le caratteristiche di Conti, che troverebbe sulla corsia esterna uno tra Rodriguez e Laxalt a svolgere gli stessi compiti, potrebbero infatti tornare utili per risvegliare dal letargo Higuain: l'altro grande responsabile dell'inaspettato crollo verticale del Milan di Gattuso.