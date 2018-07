Il clima è elettrico in casa Milan. In attesa del ricorso al Tas e della conclusione della faccenda legata al passaggio di proprietà, la coppia Fassone-Mirabelli sta continuando a lavorare in vista della prossima stagione, che partirà ufficialmente il 9 luglio con il raduno di Milanello. Le ultime notizie relative al mercato rossonero, riportano dunque i movimenti della dirigenza milanista: alle prese anche con possibili clamorose cessioni.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Milano, anche a causa dei problemi societari, c'è Leonardo Bonucci. Il capitano della squadra di Rino Gattuso è infatti finito nel mirino del Paris Saint-Germain e di alcuni club inglesi come Chelsea, United e City. Nonostante le parole di Fassone ("E' uno dei punti di forza della squadra e starà con noi spero ancora a lungo"), l'ex Juventus pare invece vicino all'ennesimo trasloco della sua carriera.

L'ipotesi Zaza

Le strategie di mercato del club milanese, devono però coincidere con le esigenze di bilancio e di fronte ad un'offerta importante e alla possibilità di risparmiare sull'ingaggio di Bonucci (10 milioni di euro, bonus inclusi), la dirigenza potrebbe anche avallare la cessione del difensore. Intanto il primo giocatore ad uscire dal reparto arretrato sarà Gustavo Gomez. Il paraguaiano ha infatti trovato l'accordo con il Boca Juniors: società che verserà ai rossoneri circa 6 milioni di euro più il 20% in caso di futura rivendita.

Le trattative di mercato, sia in entrata che in uscita riguardano anche e soprattutto l'attacco. Nikola Kalinic è sempre più vicino alla cessione, dopo una stagione nettamente deludente e un Mondiale da dimenticare. Sul croato c'è l'Atletico Madrid, che però deve cedere Gameiro per far spazio all'ex attaccante viola. Per quanto riguarda invece i giocatori che potrebbero arrivare a Milanello, al di là della suggestione Immobile, rimane forte l'ipotesi Simone Zaza. Il Valencia chiede 20 milioni di euro per l'ex Sassuolo: condizione che il Milan potrebbe accettare solo dopo aver effettuato qualche cessione.