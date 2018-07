A pochi giorni dal ricorso al Tas di Losanna contro la decisione dell'Uefa, dal raduno della squadra del prossimo 9 luglio a Milanello, e nel momento decisivo del possibile passaggio di consegne di Yonghong Li, nelle ultime indiscrezioni legate al calciomercato del Milan è tornato a comparire il nome di Ciro Immobile: attaccante che il club rossonero aveva già tentato di acquistare in precedenza. Nonostante i guai societari, il Diavolo starebbe dunque pensando in grande per la prossima stagione.

Perché Immobile potrebbe finire in rossonero

Secondo il "Corriere dello Sport", Fassone e Mirabelli avrebbero così scelto di puntare con decisione sul giocatore della Lazio, che il presidente Lotito valuta almeno 60 milioni di euro, dopo aver sondato i profili di Morata, Belotti, Werner e Falcao. Il giocatore biancoceleste avrebbe già dato il suo consenso alla trattativa (anche senza partecipazione all'Europa League), ingolosito dalla possibilità di guadagnare un ingaggio superiore a quello attuale: 2,2 milioni di euro netti annui più bonus.

La strategia del Milan

Tenuto sotto controllo (e sotto scacco) dall'Uefa e vincolato dalla necessità di rientrare del passivo, il Milan dovrà però prima vendere almeno due giocatori tra Bacca (se il Villarreal non lo riscatterà a 15 milioni), Kalinic e André Silva. Un'operazione non semplice perché gli spagnoli non sembrano disposti a pagare così tanto per il colombiano, e perchè il valore di Kalinic e Andrè Silva è nettamente calato dopo l'ultima stagione in Italia e il deludente Mondiale.

Il ricatto di mercato

Per questi ultimi due attaccanti, che nonostante tutto continuano ad avere richieste dall'estero, il club di via Aldo Rossi punta a ricavare 20 milioni dal croato e circa 38 milioni dal portoghese: cercati rispettivamente da Atletico Madrid e Monaco. L'attuale situazione finanziaria e il problema con l'Uefa, hanno però messo la società milanese davanti a possibili "ricatti" di mercato dei club realmente interessati ai suoi giocatori. Di fronte ad offerte poco vantaggiose, il Milan sarà quindi costretto a tenersi i suoi attaccanti e a mollare la presa su Ciro Immobile.