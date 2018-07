Tiene banco il mercato in casa Lazio e a parlarne sono gli stessi protagonisti. Dall'Austria Marco Parolo, uno dei capitani della squadra biancoceleste e uomo di riferimento dello spogliatoio, ha parlato di tutte le voci che riguardano la sua squadra e i suoi compagni dati in partenza. Il centrocampista, nel corso di un'intervista a Sky, ha commentato così le voci riguardanti l'interessamento del Milan per Immobile: "Ciro è in camera con me, non può mica abbandonarmi. La mia sensazione è che non andrà via, anche perché sennò lo vado a prendere e lo tengo a casa con me". Marco Parolo lascia trasparire come non sia così semplice portar via il bomber di Torre Annunziata da Roma e le condizioni economiche del Milan, con la stangata Uefa di qualche giorno fa, non aiuterebbero.

Su Milinkovic-Savic: Difficile trattenerlo

Un altro pezzo grosso della Lazio è Sergej Milinkovic-Savic che piace a diversi top club d'Europa (Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City) mentre in Italia interessa molto alla Juventus, che sarebbe intenzionata a provarci fino alla fine del mercato per portarlo a Torino: "Lui è fortissimo, è cresciuto tanto in Italia, è esploso. Ha un grande talento e può ancora migliorare. Sicuramente sarà difficile trattenerlo se arriveranno i top club".

Su Berisha: Giocatore duttile, ci sarà utile

Infine Parolo si è soffermato sull'unico acquisto che il club di Lotito si è assicurato, ovvero il centrocampista Valon Berisha, prelevato dal Salisburgo per 7,5 milioni di euro che ha firmato per 5 anni con la società capitolina a 1,3 milioni a stagione: "È un giocatore duttile, lo scorso anno ha fatto una grande Europa League. Ci serve, anche nelle nostre rotazioni e nella nostra crescita di società. Speriamo possa esprimersi come ha fatto lo scorso anno".