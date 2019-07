Il mercato della Juventus è stato già molto importante, ma il d.s. Paratici è molto impegnato, saranno tante le cessioni e di sicuro Sarri avrà un paio di giocatori nuovi. Le notizie sui campioni d’Italia sono tante. Cancelo ha chiesto di rimanere, ma resta sul mercato. Resterà invece Douglas Costa, dichiarato incedibile dall’ex tecnico del Chelsea. Verso l’addio Khedira e Kean.

Juve, le ultime notizie sulle cessioni

L’offerta dell’Everton per Moise Kean è stata giudicata positivamente dai bianconeri, 40 milioni di euro costerà l’attaccante della nazionale che si avvia verso la Premier League. Kean non sarà l’unico juventino a giocare in Inghilterra nella prossima stagione. Perché Khedira vede da vicino l’Arsenal, che cerca un centrocampista esperto, e soprattutto Cancelo. Il portoghese non vuole lasciare la Juve, ma Paratici, Nedved e Sarri non sono d’accordo. L’ex dell’Inter potrebbe diventare un giocatore del Manchester City, che non ha rimpiazzato Danilo e sembra pronto a spendere 55 milioni di euro.

Douglas Costa è fuori dal mercato

Nonostante sia stato più spesso assente che presente nell’elenco dei convocati nella scorsa stagione, il brasiliano è giudicato incedibile da Maurizio Sarri che crede nelle qualità dell’ex giocatore del Bayern Monaco e ai suoi dirigenti ha chiesto di togliere dal mercato Douglas Costa che resterà alla Juventus e sarà una grande risorsa anche nella prossima stagione.

Gli obiettivi di mercato della Juventus

La Juventus sicuramente comprerà un giocatore offensivo. Si parla sempre tantissimo di Lukaku, che potrebbe essere scambiato con Dybala. Il belga non è stato convocato per l’amichevole norvegese del Manchester United e sembra avvicinarsi ai bianconeri. Da tempo nel radar di mercato ci sono anche Mauro Icardi dell’Inter e Federico Chiesa. Difficile arrivare invece a Pogba, mentre non si può escludere l’arrivo di Eriksen, il danese non vuole rinnovare e può andare via subito dal Tottenham. Se Cancelo partirà arriverà uno tra Darmian e Hysaj.