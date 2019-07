La Juventus prima di piazzare almeno un altro colpo di mercato deve sfoltire la propria rosa. Ci sono una serie di calciatori da cedere: da Higuain a Mandzukic passando per Khedira e Kean, che vista anche la giovane età (è un 2000) è quello con più pretendenti. Sull’attaccante della Nazionale c’è con forza l’Everton. La trattativa è avviata, ma fondamentale sarà trovare l’intesa sul diritto di ‘recompra’, che i bianconeri pretendono.

Moise Kean è sul mercato

Si era parlato inizialmente dell’Arsenal, che adesso sembra aver virato su Pepé (obiettivo di mercato del Napoli), ora su Kean c’è l’Everton, società ambiziosa, che ha presentato recentemente il progetto del nuovo stadio e che vuole tornare ai fasti degli anni ’80 quand’era una squadra capace di vincere anche in Europa. Kean è un profilo perfetto, è forte, e soprattutto è giovane, dunque si può costruire con lui. E l’Everton ha bisogno di un attaccante, lo scorso anno il punto debole è stato proprio il reparto offensivo.

Quanto costa Kean

Classe 2000, baby prodigio, rapidamente ha esordito in Serie A e in Nazionale e ha già due scudetti in bacheca, Kean viene valutato 40 milioni di euro, una cifra nemmeno altissima considerate quelle del mercato attuale. Ma la Juventus non chiede tantissimo perché nel contratto di cessione vuole inserire anche il diritto di recompra. L’intenzione è chiara, i bianconeri non vorrebbero perdere in modo definitivo l’attaccante che magari in Premier League esploderà in modo definitivo e potrebbe essere una risorsa futura. Il nodo principale di quest’operazione è questo, perché non è così scontato che l’Everton accetti e non è sicuro che i due club trovino l’accordo sulla cifra che i bianconeri non vorrebbero tenere troppo alta. Intanto il club di Liverpool ha fatto cassa cedendo Gueye al Paris Saint Germain.