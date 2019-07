Un altro storico impianto sta per andare in pensione. L’Everton ha programmato l’addio al Goodison Park e ha presentato sui suoi canali social le immagini del nuovo stadio. Foto sbalorditive, la futura casa dei Toffees è bellissima. Lo stadio avrà un ‘Blue Wall’, un muro simile a quello che c’è nello stadio del Borussia Dortmund e sarà costruito praticamente sul mare.

Lo stadio dell’Everton sul mare e con la Blue Wall

Vedendo le immagini e il rendering video del progetto si nota subito la posizione dello stadio, che avrà 52mila posti, e sarà inserito nell’area di Bramley-Moore Dock, un molo del porto di Liverpool, situato a 4 chilometri a ovest del Goodison Park. Ciò che si vede è fantastico, perché lo stadio è sul mare. La struttura delle tribune e la planimetria prevedono l’inserimento del ‘Blue Wall’, una curva ad anello unico da 13mila posti, ispirata al mitico ‘Muro Giallo’ del Borussia Dortmund. Questo stadio costerà 500 milioni di sterline e sarà inaugurato nella stagione 2023-2024. Il progetto è firmato da Dan Meis, che ha curato la ristrutturazione del Dall’Ara di Bologna e ha messo mano anche al progetto del nuovo stadio della Roma. L’architetto al sito britannico ‘Echo’ ha detto: “Volevo che il nuovo stadio fosse intimo e intimidatorio allo stesso tempo e sento che ci siamo riusciti”.

Il Goodison Park

Per un impianto bellissimo che tra qualche anno sorgerà ce n’è un altro che invece sta per uscire di scena. Il Goodison Park è forse l’ultimo vero impianto inglese, uno stadio alla vecchia maniera con i tifosi che respirano davvero sui calciatori, di casa e avversari. Uno stadio che esiste da 127 anni. Fu inaugurato il 24 agosto del 1892, costò 3mila sterline, l’Everton ci ha vinto otto campionati inglesi (il primo in un altro impianto) e cinque FA Cup. A Goodison Park hanno giocato il Brasile e la Germania Ovest nel Mondiale del 1966.