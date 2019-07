La Juventus ha piazzato il grande colpo del mercato della Serie A prendendo l’olandese de Ligt, soffiato a Barcellona e PSG e pagato 75 milioni di euro. Ma Sarri potrebbe avere un altro big. La trattativa tra i bianconeri e il Manchester United per Lukaku procede e lo scambio con Dybala sembra sempre più vicino.

La trattativa tra Juventus e Manchester United

Sabato pomeriggio il bomber belga ha postato una foto insieme al suo agente Federico Pastorello e ha annunciato una grande novità a stretto giro. Quale sarà? In Inghilterra da giorni si parla dello scambio tra Lukaku e Dybala e adesso anche in Italia le voci rimbalzano e aumentano. Il bomber che piace all’Inter diventerebbe il centravanti di Sarri, mentre la ‘Joya’ cercherebbe il rilancio, dopo una stagione molto deludente, con il Manchester United, che però non giocherà la Champions League.

Le cifre dello scambio di mercato tra Dybala e Lukaku

‘La Gazzetta dello Sport’ parla anche di cifre. All’Inter per Lukaku lo United aveva chiesto 83 milioni di euro. La Juventus valuta Dybala 100 milioni, molto meno rispetto a un anno fa. Dunque ci sarebbe uno scambio tra grandi attaccanti e con un conguaglio di circa 15 milioni di euro in favore dei bianconeri, che avrebbero un ulteriore gruzzoletto da poter reinvestire sul mercato, magari per Federico Chiesa.

L’offerta dell’Inter a Lukaku

Se lo scambio si realizzasse l’Inter vedrebbe svanire il suo principale obiettivo di mercato, e soprattutto vedrebbe Lukaku alla Juventus, la rivale di sempre. A questo punto è chiaro i nerazzurri dovranno presentare un’altra offerta di mercato al Manchester United dopo quella da 60 milioni più 5 di bonus che è stata rispedita al mittente. E se Lukaku indossasse la maglia numero 9 della Juventus, che è rimasta libera, si chiuderebbero le porte della Juve per Icardi.