Le ultimissime notizie di mercato parlano soprattutto di Romelu Lukaku, che sembra diventato anche un obiettivo di mercato della Juventus, che potrebbe effettuare un grandissimo scambio con il Manchester United che prenderebbe Dybala. Mentre i nerazzurri sono pronti a offrire 70 milioni di euro più bonus per il belga. Il Milan è vicinissimo a Leao del Lille, mentre il Napoli è un passo da Nicolas Pepé.

Juventus, ora Paratici pensa alle cessioni e a Lukaku

La tournée asiatica è finita, con un pareggio. La Juventus ora torna a casa e mentre Sarri torchierà i suoi, il d.s. Paratici cercherà di cedere alcuni giocatori in esubero, Khedira piace alla Fiorentina, Rugani al Milan e vanno piazzati anche Higuain, Perin e Mandzukic, e soprattutto cercherà di capire cosa vuole fare Dybala, che sta flirtando con il Tottenham ma che potrebbe essere scambiato con Lukaku, che resta nel radar dei bianconeri.

Napoli, le ultimissime sulla trattativa per Nicolas Pepé

Il presidente del Lille è stato molto chiaro e ha detto che l’offerta del Napoli per Nicolas Pepé (60 milioni più Ounas) è soddisfacente. Ora la ‘palla’ passa ai dirigenti azzurri e agli agenti dell’ivoriano che devono trovare l’accordo economico sull’ingaggio dell’attaccante. Sfuma la pista James Rodriguez, che potrebbe rimanere al Real Madrid. Verdi più vicino alla Sampdoria.

Inter, Dzeko è più vicino. Verso la cessione Joao Mario e Dalbert

Marotta vuole completare la rosa e cercherà in tempi brevi di prendere Dzeko dalla Roma e soprattutto proverà a convincere il Manchester United, ma non sarà semplice chiudere la trattativa per Lukaku. Proposti 70 milioni più bonus. Si avvicina il momento dei saluti per Joao Mario e Dalbert, entrambi nel mirino del Monaco. Con il club del Principato potrebbe essere inserito nella trattativa il giovane attaccante Pellegri. Preso dal Troyes il 2002 Kinkoue. Miranda ha rescisso il contratto e ha firmato per lo Jiangsu Suning.

Milan, il nome nuovo per l’attacco è quello di Rafael Leao

Il Lille ha un altro gioiellino, il portoghese Leao, attaccante classe 1999. In Francia sono certi che i rossoneri sborseranno i 35 milioni richiesti dal club che lo scorso anno ha chiuso il campionato al secondo posto. Ma non è finita. Perché il Milan sembra vicinissimo al difensore del Flamengo Duarte, potrebbe essere lui il centrale che affiancherà capitan Romagnoli.

Roma, Falcao obiettivo di mercato

Falcao alla Roma. No, non è un ritorno agli anni ’80, ma un’indiscrezione di mercato. L’attaccante colombiano sembra diventato l’obiettivo principale dei giallorossi. Il d.s. Petrachi non riuscendo a chiudere per Higuain potrebbe virare sul colombiano, in uscita dal Monaco. Potrebbe finire sul mercato l’argentino Fazio.