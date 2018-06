Rinforzarsi per tornare a vincere, possibilmente in Europa. Questo l'obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri: ancora in vacanza, ma pronta a tornare in campo per dare battaglia in campionato e in Champions League. Le ultime notizie relative al mercato bianconero, rivelano di alcune clamorose trattative che Marotta e Paratici potrebbero imbastire nelle prossime ore.

Secondo il "Corriere dello Sport", la dirigenza della Juventus potrebbe infatti tornare a bussare alla porta del Bayern Monaco dopo le precedenti trattative che hanno coinvolto Kingsley Coman, Arturo Vidal, Douglas Costa e Medhi Benatia. Nel mirino del club di corso Galileo Ferraris ci sarebbero ora Robert Lewandowsi e Jerome Boateng: entrambi attualmente impegnati in Russia con le rispettive nazionali.

La valutazione dei due giocatori bavaresi

Nonostante il contratto rinnovato fino al 2021, i rapporti tra Lewandowski e il Bayern si sono deteriorati e il polacco ha già fatto capire di voler lasciare la Bundesliga. Per la Juventus si tratterebbe di un buon affare in caso di partenza di Gonzalo Higuain. Con i soldi ricavati dalla cessione del "Pipita" (poco più di 60 mln di euro), la vecchia signora si butterebbe dunque sul ventinovenne attaccante di Varsavia valutato almeno 80 milioni di euro dal club tedesco, anche se Rummenigge ha recentemente sparato la cifra di 200 milioni.

Discorso diverso invece per Boateng. Il difensore ha un prezzo decisamente inferiore (3o milioni di euro) ed è un profilo molto più semplice da avvicinare. Anch'egli sotto contratto fino al 2021 e anche lui voglioso di mettere alla prova in un altro campionato (su di lui ci sarebbe anche il Manchester City), il nazionale di Joachim Low viene visto dalla Juventus come un possibile sostituto di Daniele Rugani: vicino a lasciare Torino per raggiungere Sarri al Chelsea, o per sbarcare a Roma nell'ambito dell'operazione Milinkovic-Savic.