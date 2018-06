E' stato definito il miglior giocatore di queste prime partite mondiali, ed è sicuramente una di quelle stelle che molti presidenti vorrebbero poter ammirare da vicino. Le ultime notizie di calciomercato della Juventus, raccontano infatti della suggestiva idea bianconera di avvicinare Luka Modric, in caso di partenza anticipata di Miralem Pjanic.

Impossibile rimanere insensibili davanti alla classe e alle giocate del 32enne regista del Real Madrid: trascinatore assoluto di una Croazia che al Mondiale si è fino ad ora dimostrata ben più di una semplice outsider. Sotto contratto con il club di Florentino Perez fino al 2020, il talento croato potrebbe però decidere di lasciare la Spagna prima del termine del suo accordo per cercare nuovi stimoli e un ultimo grande contratto, prima di appendere le scarpette al chiodo.

Il Barcellona alla finestra per Pjanic

Il progetto di provare a convincere il club campione d'Europa a cedere uno dei suoi gioielli più luccicanti, potrebbe avverarsi solo se Pjanic lascerà la società bianconera nelle prossime settimane. Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista bosniaco avrebbe già dato il suo ok al Barcellona: la squadra che più delle altre ha cercato con insistenza l'ex romanista in queste ultime ore.

La Juventus e Massilliano Allegri non vorrebbero cedere Pjanic. Il tecnico livornese reputa infatti fondamentale la presenza di Pjanic nella mediana bianconera, mentre Marotta e Paratici potrebbero cambiare idea soltanto di fronte ad un'offerta da far tremare i polsi. Secondo lo spagnolo "AS", la dirigenza piemontese avrebbe fissato in non meno di 75/80 milioni di euro il prezzo del cartellino di Pjanic. Una cifra che il Barcellona ha già dimostrato di poter tranquillamente mettere a budget. "Il loro interesse ci lusinga molto – ha dichiarato Michael Becker, l'agente di Pjanic – Il Barça deve però parlare con la Juventus".