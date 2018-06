Il calciomercato 2.0 passa anche dai social. Ogni indizio su Facebook, Twitter e Instagram è buono per provare a risolvere il rebus sul destino di calciomercato delle stelle del pallone. L'ultimo caso riguarda una delle stelle della Serie A e della Juventus, Miralem Pjanic al centro di un tormentone di mercato tra la possibilità di rinnovare con i bianconeri, e il forte interesse del Barça nei suoi confronti. E proprio un "like" galeotto del bosniaco su Instagram ha infiammato le voci relative ad un possibile futuro in terra catalana. Il tutto prima che lo stesso Pjanic chiarisse sempre sul popolare social network fotografico, con tanto di smentita.

in foto: Il like galeotto di Pjanic alle voci sul trasferimento al Barcellona e il chiarimento su Instagram (foto https://www.instagram.com/miralem_pjanic/?hl=it)

Pjanic-Barcellona, il like su Instagram che infiamma le voci di calciomercato

Ha scatenato un vero e proprio caso di calciomercato social un "like" di Pjanic su Instagram. Il centrocampista bosniaco, faro della Juventus ha messo il classico "mi piace" ad un post dei media spagnoli relativo al forte interesse del Barcellona nei suoi confronti. Impossibile non leggere in questa situazione un segnale sul futuro dell'ex Roma, il nome del quale continua ad essere molto caldo in Spagna in chiave calciomercato.

Pjanic e il perché del mi piace alla notizia di mercato sul Barcellona

Poche ore dopo il like, quando la notizia ha iniziato a circolare sul web, Miralem Pjanic è nuovamente sceso in campo virtualmente sul social network per spiegare i motivi del suo like. In una delle stories pubblicate sul suo profilo, il calciatore della Juventus ha chiarito: "Mamma mia…per un like a una foto. Nemmeno avevo letto cosa c'era scritto. Fake news". E quel "Fake news" rappresenta dunque una perentoria smentica

Le ultime notizie di calciomercato sul futuro di Pjanic alla Juventus

A prescindere dal caso Instagram, in Spagna rilanciano le notizie di calciomercato sull'interesse del Barcellona per Pjanic. Secondo il Mundo Deportivo, il bosniaco è considerato in Catalogna il possibile sostituto di Pjanic e a tal proposito c‘è la voglia di insistere mettendo sul piatto più di 60 milioni di euro (la valutazione della Juve è di 80 milioni). Un'operazione però molto difficile perché sia il giocatore, che la Juventus non hanno intenzione di rompere il matrimonio: i bianconeri sembrano intenzionati a mettere sul piatto un rinnovo contrattuale importante per il giocatore, fino al 2023. Una situazione che permetterebbe ad uno dei pupilli di Pjanic di passare dai 4.5 ai 6 milioni d'ingaggio. Nelle prossime settimane arriveranno novità importanti sul futuro del giocatore che ha sempre ribadito la volontà di restare a Torino