Miralem Pjanic è sempre più determinante per la Juventus e il club lo hanno capito: il bosniaco si avvia a conseguire la terza stagione tra le fila della Vecchia Signora e non c'è nessuna volontà di lasciarselo soffiare via. Il 28enne regista non ha mai manifestato idee o volontà di lasciare i campioni d'Italia e il quadro appare abbastanza chiaro nonostante le voci provenienti dalla Spagna che lo vedono sul taccuino di Real Madrid e Barcellona. Il club blanco deve prima capire a chi affidare la panchina del Bernabeu dopo l'addio di Zidane ma è alla ricerca di un rinforzo di spessore a centrocampo per incrementare la qualità mentre per i blaugrana c'è il vuoto lasciato dall'addio di Andrés Iniesta da colmare.

Entrambe le big della Liga hanno individuato in Pjanic l'uomo giusto per rinforzare il loro reparto e hanno provato a intavolare l'argomento con l'entourage del giocatore ma non si registrano contatti diretti con la Juventus.

in foto: La scheda di Miralem Pjanic. (transfermarkt.it)

Uno dei motivi dell'incedibilità dell'ex centrocampista della Roma è l'intenzione della Vecchia Signora di continuare l'assalto alla Champions League, mancata per un soffio in un paio di occasioni negli ultimi anni, e non vorrebbe indebolire la mediana ma andrà a rafforzarla con l'imminente arrivo di Emre Can svincolatosi dal Liverpool. Miralem Pjanic è sbarcato sotto la Mole nell'estate del 2016 ed è legato alla Juventus fino al 2021: l'ingaggio attuale è di circa 4,5 milioni netti annui ed il ritocco, secondo quanto riporta calciomercato.com, si preannuncia davvero corposo e dovrebbe arrivare a 6. Il centrocampista bosniaco è sempre più determinante nello scacchiere di Massimiliano Allegri e la conquista della Champions passa anche dai suoi piedi.